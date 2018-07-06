Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»

Как рассказали Business FM пострадавшие туристы, они не верят, что могут получить компенсации. Одна из них частично оплатила путевку на Мальдивы и теперь не может вернуть 150 тысяч рублей.

Клиенты компании «Натали Турс» заявили, что их игнорируют. Путешественники туроператора, опрошенные Business FM, не верят, что могут получить компенсацию от компании. Они обращаются в «Турпомощь», в Ростуризм , в администрацию президента и даже в Следственный комитет , но пока без ответа.

Клиентка «Натали Турс» Мария оплатила поездку на Мальдивы частично, а через пару дней ее путевку аннулировали. По ее словам, туроператор ведет себя некорректно.

— Мы уже оплатили часть путевки, слава богу, не полностью. Конкретно — заплатили 150 тысяч рублей. То есть это случилось буквально неделю назад. Наш тур был на регулярных рейсах, и, как нам вначале сказали сотрудники «Натали Турс», они уже купили для нас билеты на «Аэрофлот» , и в полном объеме уже сумму не вернут. Но бронь по билетам они нам предоставить не смогли. Так как они сейчас полностью игнорируют нас и других туристов тоже, мы звонили в «Аэрофлот» непосредственно, где нам сказали, что брони на билеты были, но сами билеты выкуплены не были. Бронь слетела, наши билеты в итоге не куплены. По сути, это мошенничество еще к тому же. Нас обманули — якобы они купили, поэтому полный возврат денег сделать нам не смогут.

— При этом они сказали, что вы воспользоваться-то билетами этими можете, раз они утверждают, что они их купили?

— Якобы да, если они их действительно оплатили, а кому-то они действительно оплатили, они могут воспользоваться этими билетами. Эти билеты невозвратные. Люди, у которых вылет через несколько дней, уже физически организовать не могут себе какой-то отель, трансфер, им уже просто деваться некуда, у них все сгорело и они остались вообще без ничего. В нашем случае со стороны «Натали Турс» идет полный игнор, ответов никаких нет. Брони они не предоставляют и не могут предоставить, так как билеты у них действительно не куплены, и ни о каких суммах, ни о каких возвратах речь не идет пока.

По словам Марии, пострадавшие туристы подписали петицию и с помощью юристов написали коллективное обращение в суд. В этом обращении более сотни подписей, в том числе и тех, кто повторно оплатил номера, за которые не отдал деньги туроператор.

Пострадавшая Татьяна должна была вылететь 1 сентября в Барселону. Авиабилеты есть, а гостиница не оплачена.

— 19 июня мы забронировали тур через турагента, оператором была «Натали Турс». 20 июня пришло письмо на почту турагента о срочной предоплате в размере 50%. Мы внесли 50%, а 27 июня -оставшуюся сумму, чтобы визы оформить. 4 июля мы узнали, что путевка аннулирована. Авиабилеты куплены, мы уточняли вчера информацию у « Уральских авиалиний ». Сказали, что они действительно куплены, они сохранены. Это регулярный рейс и отменить его невозможно, а отель у нас не оплачен. Мы заполнили заявление на возврат наземного обслуживания, то есть проживание в отеле и трансферы через нашего турагента. Ну и тишина.

— А вы куда должны лететь?

— Мы должны были лететь в Барселону 1 сентября.

— Визы они вам сделали?

— Нет, не сделали. Ни денег, ни виз — ничего.

— Что вы намерены делать дальше?

— Я разослала официальные обращения в Следственный комитет, в Управление по борьбе с экономическими преступлениями города Москвы , в Генеральную прокуратуру , в администрацию президента, чтобы было движение, чтобы проводились проверки в отношении руководства «Натали Турс». По истечении десяти дней будем обращаться в суд. Жаль своих потраченных денег. В любом случае, лететь придется, раз билеты есть, но, опять же, получится, что мы свои собственные средства сейчас бросим на то, чтобы оплатить отель. А когда мы получим обратно свои деньги, это уж мне кажется просто невозможным. Если сейчас туроператор будет банкротиться, то вообще можно просто забыть об этих деньгах.