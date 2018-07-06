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В Саратовской области сотрудникам административных комиссий могут поднять зарплату
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В Саратовской области сотрудникам административных комиссий могут поднять зарплату 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев внес на рассмотрение в областной парламент законопроект о деятельности административных комиссий. Согласно пояснительной записке, глава региона намерен внести изменения в действующий региональный закон.
Изменения коснутся нормативов среднемесячного размера оплаты труда штатного работника административной комиссии. Согласно закону, в настоящий момент в области установлены нормативы в зависимости от следующей численности населения:
— свыше 150 тысяч человек — 13640 рублей;— свыше от 80 до 150 тысяч человек включительно — 12990 рублей;— свыше от 50 до 80 тысяч человек включительно — 12340 рублей;— до 50 тысяч человек включительно — 11690 рублей.
Поскольку в мае текущего года минимальный размер оплаты труда был увеличен до 11 163 тысяч рублей, глава региона предложил привести региональный закон в соответствие с федеральным законодательством. Установленные нормативы оплаты труда предлагается увеличить следующим образом:
— свыше 150 тысяч человек — 16047 рублей;— от 80 до 150 тысяч человек включительно — 15282 рубля;— до 80 тысяч человек включительно — 14535 рублей.
Законопроект поступил на рассмотрение в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 3 июля.
Фото: Кочкин /ФедералПресс
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