В Саратовской области сотрудникам административных комиссий могут поднять зарплату

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев внес на рассмотрение в областной парламент законопроект о деятельности административных комиссий. Согласно пояснительной записке, глава региона намерен внести изменения в действующий региональный закон.

Изменения коснутся нормативов среднемесячного размера оплаты труда штатного работника административной комиссии. Согласно закону, в настоящий момент в области установлены нормативы в зависимости от следующей численности населения:

— свыше 150 тысяч человек — 13640 рублей;— свыше от 80 до 150 тысяч человек включительно — 12990 рублей;— свыше от 50 до 80 тысяч человек включительно — 12340 рублей;— до 50 тысяч человек включительно — 11690 рублей.

Поскольку в мае текущего года минимальный размер оплаты труда был увеличен до 11 163 тысяч рублей, глава региона предложил привести региональный закон в соответствие с федеральным законодательством. Установленные нормативы оплаты труда предлагается увеличить следующим образом:

— свыше 150 тысяч человек — 16047 рублей;— от 80 до 150 тысяч человек включительно — 15282 рубля;— до 80 тысяч человек включительно — 14535 рублей.

Законопроект поступил на рассмотрение в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 3 июля.