Эксперт: повышение пенсионного возраста — шаг к пенсиям мирового стандарта

Повышение пенсионного возраста — это единственная на сегодня возможность безболезненно преодолеть демографическую яму, когда на 44 миллиона пенсионеров приходится 53 миллиона трудоустроенных граждан, и привести пенсии россиян к мировому стандарту, считает член Общественной палаты РФ , руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова

Да, повешение пенсионного возраста — это, конечно, не единственный вариант для преодоления демографической ямы. Можно сократить или оставить на прежнем низком уровне пенсии. Либо увеличить отчисления с работающих граждан. Но все эти варианты навряд ли понравится и пенсионерам, и людям трудоспособного возраста. А все-таки хотелось бы, чтобы пенсии в нашей стране стремились к международным стандартам — то есть к 40% от заработной платы. Тем более такой документ внесён на ратификацию в ГД РФ , насколько мне известно, — пояснила общественный деятель.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов сравнил законопроект о повышении пенсионного возраста с программой реновации жилого фонда в Москве

«Когда московские власти сообщили о планах реновировать жилой фонд, мы тоже могли наблюдать и митинги недовольных, и всевозможные скандалы. Но после того, как этот проект прошел широкое общественное обсуждение с привлечением всех заинтересованных лиц, мы увидели, что этот проект получился весьма неплохим».

Мы уже видим счастливые лица людей, заселяющихся в новые дома, и обескураженные физиономии скептиков, которые в силу своего природного упрямства отказались от участия в проекте. В конце-концов они остались у разбитого корыта, а их соседи будут теперь жить в новых прекрасных домах. Я считаю, что с повышением пенсионного возраста получится очень похожая история. Законопроект пройдет через широкое общественное обсуждение и в конечном итоге устроит все слои нашего населения.

Напомним, что поэтапное повышение пенсионного возраста россиян ожидает с 2019 года. Необходимость такой меры обусловлено ростом средней продолжительности жизни и невозможностью обеспечить гражданам достойную пенсию в условиях, когда количество пенсионеров увеличивается, а число работающих падает.

Согласно данным опроса ФОМ, около 80% россиян относятся к перспективе повышения пенсионного возраста отрицательно. Примерно 20% из них надеются, что в итоге правительству все же удастся обойти стороной эту непопулярную меру. А 35% считают, что повышение пенсионного возраста пройдет по наиболее мягкому варианту.