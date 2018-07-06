«Российский капитал» предложил новый продукт для проектного финансирования застройщиков

Единый реестр застройщиков: последние новости

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-мае 2018 года вырос на 48,5% по отношению к прошлому году (графики)

Сбербанк запустил два продукта для застройщиков в связи с изменениями законодательства о долевом строительстве

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком