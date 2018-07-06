«Российский капитал» предложил новый продукт для проектного финансирования застройщиков 

В банке и владеющей им госкорпорации ДОМ. РФ планируют, что новый кредитный инструмент может стать стандартом для всей банковской индустрии РФ применительно к проектному финансированию. Фото: www.str-ele.ru Как отмечают эксперты, в настоящее время только два банка в России из 58-ти, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков, к 1 июля 2018 года создали и предложили девелоперам специальные кредитные продукты по проектному финансированию (ПФ) строительства на основе эскроу-счетов. Вслед за Сбербанком, о новых продуктах которого на днях рассказал портал ЕРЗ, свой вариант кредитного продукта для проектного финансирования жилищного строительства в соответствии с законом 214-ФЗ предложил «Российский капитал», на 100% принадлежащий единому институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Госкорпорация недавно проинформировала о завершении работы над новыми инструментами ПФ, и, как видим, слова у ДОМ.РФ не расходятся с делом. Как сообщили в банке, «Российский капитал» предлагает застройщикам кредит на сумму от 300 млн руб. на срок три — пять лет. Базовая ставка по кредиту банка составляет 12%, и в дальнейшем может снижаться по мере роста продаж, вплоть до 3%. При этом выплата существенной части процентных платежей может быть отложена до ввода дома в эксплуатацию. Девелоперские компании, которым «Роскап» готов выдавать такие займы, должны соответствовать ряду критериев. В частности, согласно новым поправкам в 214-ФЗ, вступившим в силу с 1 июля 2018 года, опыт их работы на рынке должен составлять не менее трех лет, портфель застройки от 10 тыс. кв. м, плюс — отсутствие судимостей, кредитных и налоговых задолженностей и положительная репутация. Фото: www.itd3.mycdn.me Как пояснили в кредитно-финансовом учреждении, одна из ключевых особенностей продукта — новый процесс рассмотрения кредитной заявки, основанный на стандартизации требований к застройщикам и проектам, алгоритме определения условий кредитования и цифровом формате взаимодействия с застройщиком. Благодаря этим факторам срок принятия кредитного решения может составить всего 20 рабочих дней вместо традиционных 40–60, характерных для проектного финансирования. «Продукт представляет собой конструктор, который позволяет застройщикам самим управлять стоимостью заемного финансирования, изменяя ключевые параметры проекта», — уточнили в банке. В перспективе новый инструмент может стать своего рода открытым open source продуктом, который, как надеются в «Российском капитале» и госкорпорации ДОМ.РФ, превратится в стандарт для всей банковской индустрии применительно к кредитованию жилищного строительства. Фото: www.zajmy.ru