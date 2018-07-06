Банкротство — процедура неприятная…

Знакомые, которые набрали потребительских кредитов на машину, на погашение других кредитов и т.п., а потом понимают, что финансовая нагрузка им не под силу, спрашивают, как признать себя банкротом? Им представляется, что банкротство физического лица — это спасительная процедура, которая освободит от обязанности исправно платить кредит или заем и никак не затронет их имущество и доходы. Чтобы понимать, когда банкротство физического лица может быть действительно выходом из тупиковой ситуации, остановимся на ключевых моментах: критерии для признания гражданина банкротом и последствия объявления таковым.

ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?

В силу относительной новизны положений о банкротстве гражданина, а может, по иным причинам существует заблуждение, что инициирование банкротства всецело зависит от желания самого гражданина. Это не совсем так. У должника возникает обязанность обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом при наличии одновременно следующих оснований:

Просрочка по исполнению денежных обязательств (кредитов, займов, уплаты налогов и т.п.) составляет 3 месяца и больше.

Общая сумма задолженности по всем обязательствам перед кредиторами — не менее 500 000 рублей. 500 000 рублей — это размер чистого долга, в расчет суммы не включаются штрафы, пени за просрочку платежа, иные санкции.

Если должник сам не заявил о своем банкротстве, то подать заявление о признании гражданина банкротом может кредитор (банк, ФНС России , иная сторона сделки). Свое право кредитор по общему правилу реализует только после вступления в силу решения суда об удовлетворении взыскания суммы долга, за исключением некоторых случаев. Например, для взыскания задолженности по уплате алиментов или налогов заявление может быть подано и без решения суда. Должник вправе (но не обязан) подать заявление о признании себя банкротом, когда понимает, что он неплатежеспособен и его имущества не хватит для погашения долгов. Любой из следующих критериев указывает на то, что финансовый крах близок:

Гражданин прекратил платить кредиторам по обязательствам, срок исполнения которых наступил.

Гражданин не погасил более 10% суммы по обязательствам в течение 1 месяца с момента наступления срока исполнения.

Размер задолженности существенно больше, чем стоимость всего имущества гражданина.

Судебные приставы вынесли постановление об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание.

ВЫГОДА БАНКРОТСТВА

Следует учесть, что сама процедура банкротства является затратной. Рассмотрение дела происходит в арбитражном суде, с обязательным участием финансового управляющего. Помимо оплаты государственной пошлины (300 рублей) за рассмотрение дела, за счет средств гражданина в депозит суда вносится вознаграждение финансовому управляющему. Величина фиксированной части вознаграждения за 1 процедуру банкротства — 25 000 рублей. Банкротный процесс может проходить в 3 процедуры: реструктуризация долга, реализация имущества должника, мировое соглашение между кредитором и гражданином-банкротом. За гражданина в депозит суда может вносить денежные средства другое лицо. Если денежные средства на вознаграждение финансовому управляющему не будут уплачены, то суд может прекратить дело на любом этапе рассмотрения. Банкротство в обязательном порядке сопровождается публикациями всех значимых сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в газете «Коммерсантъ» , размещение которых является платной услугой. Иными словами, чтобы обанкротиться — придется потратиться. Если суд посчитает заявление о признании банкротом обоснованным, то первоначально вводится процедура реструктуризации долгов. Смысл этой процедуры заключается в составлении плана по погашению задолженности, на реализацию которого отводится 3 года. Пока осуществляется данная процедура, для должника прекращается начисление пеней или иных санкций, предусмотренных за просрочку оплаты задолженности. Если у должника недостаточно денежных средств и имущества, начинается процедура реализации имущества. В конкурсную массу включается все имущество должника, за исключением единственного жилья и земельного участка под ним, предметов повседневного быта, вещей индивидуального пользования, продуктов питания и денег на общую сумму не менее прожиточного минимума и т.п. (см. 446 ГПК РФ ). В связи с чем банкротство выгодно только тем гражданам, которые не обладают никаким имуществом, остальные — за счет реализации своего имущества покроют долги кредиторов, а также заплатят процентную часть вознаграждения финансового управляющего. Если из-за недостаточности имущества должника требования не всех кредиторов будут удовлетворены или будут удовлетворены частично, такие требования считаются погашенными. Запрет на конфискацию единственного жилья также не является абсолютным. Например, если квартира приобреталась в ипотеку, и должник не исполнил обязательство по оплате по ипотечному договору, то квартира включается в конкурсную массу, несмотря на то, что служит единственным жильем для гражданина.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ БАНКРОТОМ

В результате признания гражданина банкротом последний в течение пяти лет не сможет заключать кредитные договоры или договоры займа без указания на факт банкротства. Это означает, что далеко не все банки и кредитные организации согласятся вступать в отношения с бывшим банкротом: вряд ли будут предлагать какие-то выгодные условия кредитования или заключать договоры в принципе. Даже если гражданин не сообщит о факте банкротства, банк или кредитная организация все равно узнают об этом, посмотрев кредитную историю.

В течение пяти лет гражданин не сможет инициировать новую процедуру своего банкротства (кредитор может подать заявление о банкротстве повторно).

В течение трех лет гражданин не сможет занимать руководящие должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении.

Основной результат банкротства: освобождение от требований всех кредиторов. Правда, и тут есть исключения: если в результате недостаточности имущества не были удовлетворены требования кредиторов по текущим платежам (долги, которые возникли в ходе процедур банкротства), по возмещению морального вреда, вреда жизни или здоровью, по взысканию алиментов — такие требования не прекращают своего действия.

Все, у кого в голове родился план: взять кредит, купить машину, квартиру, зарегистрировать имущество на родственников или иных лиц, затем объявить себя банкротом, — должны понимать, что существует уголовная и административная ответственность за фиктивное и преднамеренное банкротство, а также за неправомерные действия при банкротстве (ст. 197 УК РФ, ст. 14.12–14.13 КоАП РФ). Кроме того, в случае выявления фактов сокрытия имущества или незаконной передачи гражданином имущества третьим лицам кредиторы вправе обратиться в суд и потребовать обратить взыскание на данное имущество. Поэтому последствия за желание слукавить могут быть печальными.