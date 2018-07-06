Фора-Банк снизил ставки и увеличил минимальную сумму кредита по кредитным картам

Ставки по карте «С льготным периодом» были снижены на один процентный пункт, и составили 23,5% и 27,5% годовых по «золотой» и классической картам соответственно. Льготный период, в течение которого проценты не начисляются, составляет максимум 62 дня и действует только на операции по безналичной оплате товаров и услуг.

Кредит по картам «Все включено» предоставляется на сумму от 60 тыс. (ранее — 40 тыс.) и от 100 тыс. рублей (75 тыс.) по Gold и Platinum соответственно. Ставки — 21,1—23,1% годовых в зависимости от категории пластика. Грейс-период не предоставляется, зато предусмотрен cash back от 1,1 до 7% в зависимости от категории карты и характера покупок.

Продуктовый виджет

Екатерина Марцукова. «Ставки по картам с грейс-периодом конечно выше, чем без него, однако они соответствуют среднерыночным — их нельзя назвать низкими или высокими. Увеличение минимальной суммы кредитования говорит о том, что банк заинтересован в заемщиках с более высоким уровнем дохода, к тому же для получения кредита в обязательном порядке требуется предоставление справки 2-НДФЛ», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Минимальный кредитный лимит был увеличен и по карте «Щедрое солнце» с 35 до 45 тыс. рублей. Льготного периода нет, процент за кредит — 27,7% годовых. Cash back начисляется за покупки через сайт программы «Щедрое солнце» и составляет 0,7—20%.