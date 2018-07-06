Ещё
Власти прикрыли футбольным чемпионатом повышение пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти прикрыли футбольным чемпионатом повышение пенсионного возраста 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
«Левада-центр» провел опрос у респондентов на тему: какие общественные события последнего месяца им больше всего запомнились.
Больше всего — 56% — высказалось о футбольной «мундиале». Натужный выигрыш сборной России над испанцами даже сравнили с победой в Великой Отечественной войне. Только 31% опрошенных интересовалось о предложении радикально поднять пенсионный возраст. При этом более 90% граждан не поддерживают это решение, называя его геноцидом и ограблением самой незащищенной части населения. Оптимальным выходом на пенсию большинство считает нынешний возраст. Лишь 13-14% опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но в основном в пределах 3-4 лет по отношению к нынешнему сроку.
13% обратили пристальное внимание на рост топливных цен, лежащих в одном русле с повышением налогов и поборов, цен и тарифов. И лишь 7% помнит о «прямой линии» президента.
САРАТОВ24: последние новости
Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса Разница в доходах между богатыми и бедными в России превышает 15 раз Саратовской семье с одним ребенком придется голодать шесть лет, чтобы накопить на типовую квартиру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры52
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»49
На Украину надвигается катастрофа332
Россию обвинили в попытке переманить Турцию62
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение