Власти прикрыли футбольным чемпионатом повышение пенсионного возраста

«Левада-центр» провел опрос у респондентов на тему: какие общественные события последнего месяца им больше всего запомнились.

Больше всего — 56% — высказалось о футбольной «мундиале». Натужный выигрыш сборной России над испанцами даже сравнили с победой в Великой Отечественной войне. Только 31% опрошенных интересовалось о предложении радикально поднять пенсионный возраст. При этом более 90% граждан не поддерживают это решение, называя его геноцидом и ограблением самой незащищенной части населения. Оптимальным выходом на пенсию большинство считает нынешний возраст. Лишь 13-14% опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но в основном в пределах 3-4 лет по отношению к нынешнему сроку.

13% обратили пристальное внимание на рост топливных цен, лежащих в одном русле с повышением налогов и поборов, цен и тарифов. И лишь 7% помнит о «прямой линии» президента.