Брать жильё в ипотеку станет проще

Правительство разработало законопроект, позволяющий банкам брать в качестве обеспечения ипотечных облигаций договоры заёмщиков о долевом участии в строительстве. По мнению авторов поправок, мера позволит кредитным организациям увеличить объёмы ипотечного кредитования и снизить ставки за счёт получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке.

ДДУ в помощь ипотеке

Предложение Президента России Владимира Путина по обеспечению приемлемой ипотечной ставкой вскоре может быть реализовано. Центробанк , правда, ещё пока не определился с окончательной датой перехода от жёсткой монетарной политики к умеренно-нейтральной, что тормозит снижение ключевой ставки, однако Правительство со своей стороны сделало в этом направлении серьёзный шаг. Законопроект, поступивший в Госдуму 6 июля, в случае его принятия позволит банкам включать договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) в ипотечное покрытие облигаций, чего раньше кредитным организациям делать не разрешалось.

Согласно действующим нормам закона об ипотечных ценных бумагах (ИЦБ), при выдаче ипотечных кредитов банки имеют право брать в залог квартиры только на вторичном рынке. Затем часть такого кредитного портфеля может быть трансформирована в ипотечные облигации. Это называется секьюритизацией. После этого ценная бумага выставляется на продажу. Инвестор, заинтересованный в сохранении своих накоплений, покупает её, перечисляя банку деньги, которые банк выдаёт снова, финансируя уже другую ипотеку, а облигацию, которая находится на руках у инвестора, банк начинает оплачивать с тех денег, которые возвращает заёмщик по ипотеке.

В выигрыше оказываются все. Банк увеличивает количество сделок, а инвестор вкладывает деньги в надёжный актив и при этом может рассчитывать на значительное приумножение средств.

По статистике, интерес к облигациям проявляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховщики и банки — то есть организации со значительными объёмами свободных средств.

Меры приняты, риски снижены

По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), доля кредитов, выданных сегодня для приобретения жилья на первичном рынке по договорам участия в долевом строительстве, которые не могут быть секьюритизированы до завершения строительства объектов, составляет в среднем 40 процентов от объёма ипотечного кредитования. При этом уровень просроченных платежей по таким кредитам примерно в четыре раза ниже, чем по кредитам с залогом готового жилья.

Комментируя суть нововведения, представитель АИЖК Светлана Фокина пояснила « Парламентской газете », что при всех позитивных сторонах законопроекта банки смогут кредитовать граждан под договоры долевого участия с некоторыми ограничениями. Объём таких кредитов в общей массе выданных ипотечных займов не должен превышать 40 процентов.

Принятые уже поправки по банковскому сопровождению жилищного строительства в совокупности с предлагаемыми мерами, безусловно, позволят расширить банковский инструментарий и простимулировать снижение ипотечных ставок.

Снижению рисков при выдаче кредитов под ДДУ в части возможного незавершения строительства поспособствуют, по словам Фокиной, принятые ранее меры: запуск Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, введение использования эскроу-счетов при покупке гражданами строящегося жилья, проектного финансирования и банковского сопровождения застройщиков.

Справка По данным Цетробанка на 1 июня, общий ипотечный портфель банковской системы составлял около 5,8 трлн рублей, около 1,2 трлн из них — это ипотечные кредиты, выданные под залог прав по договорам долевого участия. Только за первые пять месяцев 2018 года объём выдачи таких ипотечных кредитов превысил 315 млрд рублей. До 50 процентов сделок на первичном рынке проходят с использованием ипотечных кредитов, и эта доля растёт.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что законопроект позволит банкам увеличить объёмы ипотечного кредитования и снизить ставки по ним за счёт получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке.

«Принятые уже поправки по банковскому сопровождению жилищного строительства в совокупности с предлагаемыми мерами, безусловно, позволят расширить банковский инструментарий и простимулировать снижение ипотечных ставок», — уточнил он.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне шести процентов годовых. Соответствующий пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля в перечне поручений главы государства по итогам «Прямой линии» от 7 июня.