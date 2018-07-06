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Названа сумма задолженности «Натали Турс» перед туристами
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Задолженность «Натали Турс» перед туристами составляет $15 млн 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Туроператор "Натали Турс" аннулировал около 10 тысяч туров общей стоимостью около $15 млн Такие цифры на заседании наблюдательного совета "Турпомощи" привел глава турфирмы Владимир Воробьев, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Точное количество проданных и аннулированных туров Воробьев не обозначил, но назвал предварительную цифру — до 10 тысяч, а их общая стоимость порядка $15 млн", — отмечается в публикации.
При этом, по словам Воробьева, компания не будет останавливать деятельность и использовать для выплаты компенсаций фингарантии, в частности — 150,5 млн руб. в трех страховых компаниях, а также средства фонда персональной ответственности — 5,9 млн руб.
По курсу ЦБ РФ на 6 июля, $15 млн соответствует примерно 948,9 млн руб. Таким образом, эта сумма существенно превышает имеющиеся у компании фингарантии.
Вместо этого туроператор предложил агентам и туристам перенести время оказания туристических услуг на период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. При этом если турист отказывается от такой схемы, возмещение ему будет выплачиваться в порядке общей очереди, однако сроки возврата денег в "Натали Турс" не обозначили, пишет РСТ.
Есть еще вариант, предполагающий, что стоимость аннулированного тура возместит клиенту само турагентство. В этом случае гарантийное обязательство возникает между туроператором и агентом в качестве депозита на выплаченную сумму. Агентство сможет его использовать для оплаты новых заявок начиная с 1 октября 2018 года — с этой даты "Натали Турс" планирует возобновить продажи туров.
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