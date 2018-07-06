РСТ: на всех клиентов «Натали Турс» денег не хватит

Ирина Тюрина. Финансовые гарантии туроператора составляют 150,5 млн рублей. Этого не хватит для выплат всем клиентам, в общей сложности купившим около 10 тысяч туров на $15 млн, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

"По предварительным данным главы компании Владимира Воробьева, которые он сообщил ассоциации "Турпомощь", компания продала до 10 тыс. туров на общую сумму порядка $15 млн Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере 6 млн рублей на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим", — сообщила Интерфаксу пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она напомнила, что для получения клиентами компенсации из финансовых гарантий, туроператор должен объявить об остановке деятельности. Однако Владимир Воробьев этого делать не намерен.

"Но Владимир Воробьев на заседании наблюдательного совета "Турпомощи" снова подтвердил, что хочет продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть в следующем году. Фактически он делает туристов и агентов заложниками ситуации. Согласятся на "гарантийные обязательства" — возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся — получат гораздо меньше, чем заплатили", — рассказала Тюрина.

"Наши юристы считают, что у предложенного туроператором варианта нет перспектив, и лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат — в суд", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь РСТ, добавив, что по данным союза, реальность выполнения гарантийных обязательств, их юридическая сила, ничем не подкреплена.

4 июля глава «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компания прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября, так как не может предоставить услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать туристов в кредит.

Туроператор предложил клиентам, купившим путевки с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.