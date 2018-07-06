Количество высокооплачиваемых вакансий в Нижегородской области за июнь выросло вдвое

Сайт по поиску работы HeadHunter (hh.ru) сделал подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Нижегородской области за последний месяц.

В топ-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до 500 тысяч рублей в месяц. Самые высокие зарплаты в июне предлагались, в основном, в сфере продаж (34%) и ИТ (22%). Только 4,4% из них пришлось на предложения для топ-менеджмента. Также в рейтинг вошла одна вакансия для научного сотрудника с командировками в Китай

Всего на сайте hh.ru в Нижегородской области за последний месяц было размещено 902 вакансии с указанной оплатой труда от 100 тысяч руб. В мае высокооплачиваемых вакансий было почти в два раза меньше — 557. При этом по данным аналитического сервиса HeadHunter «Люди в цифрах» диапазон средних зарплат в вакансиях для нижегородцев в июне составил от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.