Маткапитал создает проблемы при снижении ставки ипотеки

Маткапитал создает проблемы при рефинансировании ипотеки

Использование материнского капитала для погашения части ипотеки обернулось неожиданными проблемами для заемщиков при попытке рефинансировать кредиты — вместо снижения финансовой нагрузки семьи вынуждены переплачивать за кредит.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить проблему рефинансирования ипотеки, взятой с использованием средств материнского капитала, пишет "Коммерсант". На фоне снижения ЦБ ключевой ставки банки уменьшают проценты по ипотеке, что позволяет заемщикам рефинансировать действующие кредиты на более привлекательных условиях. Однако на практике сократить расходы удается далеко не всем.

Дело в том, что при оформлении ипотеки приобретенное жилье всегда передается банку в залог. Если на обслуживание долга направляются средства маткапитала, у заемщика возникает обязанность после погашения кредита, в том числе за счет его рефинансирования, наделить супруга и детей долями в квартире. После этого начинается оформление ипотеки по новому кредиту. Однако залог квартиры, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему, может быть оформлен только с согласия органа опеки и попечительства.

"На практике отдельные органы опеки и попечительства указанного разрешения не дают, так как формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних, — отмечается в письме АРБ. — Взаимосвязанность первоначального и второго кредитных договоров, а также улучшение положения заемщика по новому кредитному договору органами опеки и попечительства не учитываются".

При этом, поскольку банк, выдавший новый кредит, остается без обеспечения, он вынужден увеличивать процентную ставку, которая в итоге превышает ставку по первоначальному кредиту.

В связи с этим ассоциация просит дать поручение выработать единые критерии, рекомендованные при рассмотрении органами опеки обращения заемщиков за получением разрешения на заключение договора ипотеки при рефинансировании кредита с использованным маткапиталом.

Банкиры подтверждают наличие подобной проблемы. А в неофициальных беседах банкиры признают, что подтверждение использования материнского капитала и разрешение органов опеки на залог квартиры запрашиваются не всеми кредитными организациями.

Решить проблему могут законодательные изменения либо определение критериев, при наличии которых органы опеки должны будут давать разрешения на залог недвижимости. По словам партнера юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрия Шевченко, центральные органы опеки города Москвы "могут четко обозначить, что, если при использовании материнского капитала на покупку жилья произошло досрочное погашение кредита с последующим его рефинансированием по более низкой ставке, это является улучшением имущественного положения детей, и на такие сделки нужно давать согласие".