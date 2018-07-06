Банки пожаловались Собянину на проблемы с рефенинсированием ипотеки

Ассоциация российских банков (АРБ) направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой решить проблему с ипотекой.

Как пишет «Коммерсантъ», АРБ в своем письме заявила о проблемах с рефинансированием ипотеки, которая выплачивается из материнского капитала. Так, если семья, которая платит за ипотеку через материнский капитал, хочет переоформить кредит по сниженной ставке, квартира переходит в залог новому банку. Однако из-за того, что по закону часть квартиры принадлежит ребенку, такая сделка требует разрешения органов опеки.

Они же, как сказано в письме, разрешения на сделку зачастую не дают, так как формально кредит ухудшает имущественное положение ребенка, а «взаимосвязанность первоначального и второго кредитных договоров, а также улучшение положения заемщика по новому кредитному договору органами опеки и попечительства не учитываются».

В АРБ мэра попросили выработать критерии для органов опеки на случаи рефинансирования ипотечных кредитов.

В мэрии города подтвердили получение письма и сказали, что оно направлено на рассмотрение в аппарат главы города.