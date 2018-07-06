На Южном Урале самые обеспеченные богаче самых бедных в 10 раз

Документ содержит сведения о распределении населения области по величине среднедушевых доходов за 2017 год. Согласно методике исследования, все население делится на 20-процентные группы — в зависимости от уровня среднедушевых денежных доходов: первая группа — с наименьшими доходами, пятая — с наивысшими.

В 2017 году среднедушевой денежный доход наиболее обеспеченной группы населения превысил среднедушевой доход наименее обеспеченной группы в 10,4 раза.

Кроме того, в 2017 году на первую группу населения (с наименьшими доходами) приходилось лишь 6,7% общего объема денежных доходов населения области, при этом в пятой группе (с наибольшими доходами) было сконцентрировано 42,4% доходов.

Также в 2017 году среднемесячный денежный доход в среднем на жителя области составлял 23261 рубль. 62,7% населения имели доходы ниже этой величины, при этом каждый шестой житель области в месяц располагал доходами не более 10 тыс. рублей.

Отметим, что в 2017 году доходы каждого седьмого жителя области были ниже величины прожиточного минимума.

Добавим, что по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2017 году, потребительские расходы в группе населения с наибольшими доходами составляли 28181,8 рубля на члена домохозяйства в месяц. В то время как в группе населения с наименьшими доходами — 6041,8 рубля. В структуре потребительских расходов наименее обеспеченных домохозяйств основную долю составляют затраты на питание (42,9% всех расходов).