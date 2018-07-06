Минздрав посчитал работающих пенсионеров

В Минздраве рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии

Как отметила Ткачева, научные наблюдения Российского геронтологического центра свидетельствуют о том, что уход на пенсию часто провоцирует у людей депрессию. Эмоционально-психологический дисбаланс, связанный с потерей работы, приводит к обострению заболеваний, человек начинает чувствовать себя хуже.

"Мне кажется, что пенсионная реформа была бы гуманна, если бы велась политика борьбы с эйджизмом (дискриминацией по возрасту), людям бы предоставлялась работа и увеличивалась пенсия. Дело в том, что клубок медицинских и социальных проблем у человека нарастает после 70 лет. В этом возрасте человеку необходима помощь — и социальная и медицинская. Поэтому размер пенсионных выплат должен быть достойным", — добавила Ткачева.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.