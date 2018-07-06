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Минздрав посчитал работающих пенсионеров
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В Минздраве рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / goodluz
Более 50% граждан России продолжают работать в первые годы после наступления пенсионного возраста, сообщила РИА Новости главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.
Как отметила Ткачева, научные наблюдения Российского геронтологического центра свидетельствуют о том, что уход на пенсию часто провоцирует у людей депрессию. Эмоционально-психологический дисбаланс, связанный с потерей работы, приводит к обострению заболеваний, человек начинает чувствовать себя хуже.
"Мне кажется, что пенсионная реформа была бы гуманна, если бы велась политика борьбы с эйджизмом (дискриминацией по возрасту), людям бы предоставлялась работа и увеличивалась пенсия. Дело в том, что клубок медицинских и социальных проблем у человека нарастает после 70 лет. В этом возрасте человеку необходима помощь — и социальная и медицинская. Поэтому размер пенсионных выплат должен быть достойным", — добавила Ткачева.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.
Регионы РФ до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение.
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