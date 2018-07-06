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Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ
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Сибиряки провозгласили себя гражданами СССР и освободились от оплаты ЖКХ 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Омске участились случаи жалоб со стороны ресурсопоставляющих организаций на заявления от жильцов пенсионного возраста, которые ссылаются на членство в организации «Профсоюз Союз ССР», якобы освобождающее их от оплаты электроэнергии. Об этом сообщает региональный портал «Омск-Информ».
«Два-три обращения в неделю, а всего их более 20, где граждане говорят, что они граждане СССР, они вступили в "Профсоюз союз ССР" и не платят за электроэнергию, — комментирует ситуацию заместитель гендиректора по реализации электроэнергии ООО «Омская энергосбытовая компания» Анатолий Рудник. — Мы вынуждены их отключать и взыскивать сразу всю пенсию. Они платят членские взносы, по сути, это есть некая мошенническая организация, в которой наживаются, собирая деньги с этих граждан. Они становятся пострадавшими дважды».
В феврале 2018-го о серии аналогичных заявлений от жителей Хакасии сообщала ресурсопоставляющая компания «Хакасэнергосбыт». Заявители ссылались на особый договор, подписанный председателем «Профсоюза Союз ССР» Сергеем Демкиным и опубликованный в газете «Хочу в СССР2».
По условиям договора члены профсоюза, уплачивающие взносы, получают право на «бесплатную поставку коммунальных и прочих услуг на всей территории РФ». К заявлениям граждане прикладывали копии профсоюзных билетов с отметкой об уплате членских взносов.
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