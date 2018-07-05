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Эксперт напомнил, что 55 млн работающих кормят 44 млн пенсионеров
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Эксперт напомнил, что 55 млн работающих кормят 44 млн пенсионеров 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лучшее опровержение тезиса, что в России «далеко не все доживают до пенсий» — это данные статистики. Страна стареет, и альтернативой повышению пенсионного возраста остается лишь дотирование пенсионного фонда из бюджета, — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.
«Статистика свидетельствует, что количество пенсионеров увеличивается, страна стареет», — отмечает директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Судя по данным Росстата, пенсионер — каждый третий от численности населения.
В самом деле, по данным на начало этого года, в России проживают 146,8 млн человек. Численность россиян в трудоспособном возрасте, начиная с 16 лет (и это с учетом военнослужащих и других граждан, которые не застрахованы в системе обязательного пенсионного страхования). Из них, также по данным Росстата, 52,7 млн работающих.
При этом количество пенсионеров в России — около 44 миллионов человек, напомнил собеседник. «Как бы ни пытались повышение пенсионного возраста представить в виде пенсионной реформы, это не реформа, а определенная корректировка параметров выхода на пенсию», — отмечает Алексей Мартынов.
«Если послушать критиканов, которые громче всех кричат, что кто-то не доживает — можно подумать, что мечта всех россиян — дожить до 60 лет и жить на существующую пенсию. По-моему, люди хотели бы как можно дольше оставаться в дееспособном режиме, приносить пользу себе, семье, стране — быть нужным». При существующем демографическом раскладе, ставшем следствием демографической ямы, единственной альтернативой повышению пенсионного возраста остается лишь дотирование пенсионного фонда из бюджета — что вряд ли будет позитивно воспринято населением, полагает Мартынов.
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