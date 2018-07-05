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Экономист опроверг разницу в зарплатах бедных и богатых в 15 раз
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Экономист опроверг разницу в зарплатах бедных и богатых в 15 раз 

Национальная Служба Новостей 5 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в эфире НСН заявил, что это соотношение может достигать 100 раз.
Соотношение между средними доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян практически не меняется в течение нескольких лет. Об этом рассказал глава Росстата Александр Суринов. По его словам, в 2015 году оно составляло 15,7 раз, в 2016 — 15,5 раз, в 2017 году — 15,3 раза. В то же время соотношение между доходом самого бедного из 10% самых богатых и самого богатого из 10% бедных составило 7 раз, сообщает «Российская газета».
Социальное самочувствие россиян поднимет Путин Однако руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН эти цифры опроверг.
«Это неправда. Если бы разница в оплате труда или в доходах богатых и бедных работающих россиян составляла всего 15 раз, мы могли бы считаться страной с очень низким распределением. К сожалению, разница в доходах между самыми богатыми и средними классами россиян гораздо больше: 20-30 раз. А если сравнивать с бедными россиянами, то разница измеряется в 100 и более раз. Такова картина, которую все знают, поскольку суммы, которые начисляют себе в виде заработной платы, и бонусы топ-менеджеров крупных компаний всем известны. Это огромные суммы. Если сопоставлять их, то никаких 15 раз не получится», — заверил НСН Колташов.
Напомним, ранее Госдума опубликовала размер пенсий депутатов. Согласно данным, пенсионное обеспечение народного избранника, который исполнял обязанности в нижней палате парламента от 5 до 10 лет, составляет 46 тысяч 626 рублей. Если же депутат проработал в Госдуме от 10 лет и более, его пенсия составляет 63 тысячи 581 рубль.
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