В «Левада-Центре» предсказали недовольство россиян депутатскими пенсиями

Лев Гудков в эфире НСН отметил рост негативного отношения населения к депутатскому корпусу.

Госдуме огласили размер зарплат и пенсий депутатов. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, пенсия депутата Госдумы со стажем работы больше десяти лет составляет около 63 тысяч рублей в месяц. Тем депутаты, которые проработали в Госдуме от пяти до десяти лет, доплачивают к пенсии, и сумма всех выплат составляет порядка 46 тысяч рублей. Издание «Коммерсант» уточняет, что среднемесячная зарплата депутата за первое полугодие 2018 года составила 388,5 тысяч рублей.

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков рассказал НСН о низком уровне доверия россиян к депутатам.

«Конечно, эта информация дополнительно скажется на раздражении и недовольстве населения. Насколько сильно, не могу сказать. Думаю, не слишком, потому что и так мнение общества о высшем слое и о депутатском корпусе однозначно негативные. Доверие к депутатам очень низкое, и оно падает, а это будет лишь дополнительным аргументом для подкрепления негативных установок», — пояснил он.

В начале года сообщалось, что экспертно-аналитическое управление Госдумы предлагало депутатам несколько мер по улучшению имиджа в глазах граждан. В числе прочего авторы рекомендаций советовали народным избранникам участвовать в решении социальных проблем, желательно посредством жертвования собственных денег. Эта инициатива вызвала среди депутатского корпуса ряд возражений и критики.