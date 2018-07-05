Ещё
Банк России: в мае ставка ипотеки для долевого строительства в Санкт-Петербурге — 9,45%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе

Банк России: в мае ставка ипотеки для долевого строительства в Санкт-Петербурге — 9,45% 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Средневзвешенная ставка по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в мае 2018 года в Санкт‑Петербурге, составляет 9,48%.
По сравнению с показателем годичной давности ставка снизилась на на 1,88 п.п. (с 11,36 до 9,48%). Снижение за год ставки по ИЖК, выданным для долевого строительства, составило 1,46 п.п. (с 10,91 до 9,45%). Ставка ИЖК под залог уже построенного жилья снизилась на 2,27 п.п. (с 11,77 до 9,50%).
С мая 2017 года разница между ставками ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства в Петербурге также снизилась в 15 раз — с с 0,45 п.п. до 0,03 п.п. Разница между ставками ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для долевого строительства в г. Санкт Петербурге за год уменьшилась в 17,2 раза: с 0,86 п.п. до 0,05 п.п.
Сейчас Петербург на 14 месте из 85 регионов России по величине ставки ИЖК (первое место принадлежит региону с минимальной ставкой). По ставке ИЖК под залог ДДУ — 49‑е место, 11‑е — по ставке ИЖК под залог готового жилья.
АСН-Инфо: последние новости
Сбербанк возобновляет кредитование на покупку гаражей и машино-мест Сбербанк оформил первую электронную закладную Средний размер долга россиянина за услуги ЖКХ – 46 тыс. рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве112
Мужчина спас детей от медведя и погиб28
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления166
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе33
Оценены потери россиян от повышения НДС93
Видео
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:46
ЕС продлил санкции против России
В мире Европа
01:28
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
В мире Кавказ
00:24
Массовую драку омских подростков сняли на видео
Криминал Происшествия
04:30
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления
В мире Европа
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
01:40
«Люди-банкоматы»: сколько зарабатывают гастарбайтеры
Экономика Статьи
01:55
Порошенко решил возродить Чернобыль
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение