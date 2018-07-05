Банк России: в мае ставка ипотеки для долевого строительства в Санкт-Петербурге — 9,45%

Средневзвешенная ставка по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в мае 2018 года в Санкт‑Петербурге, составляет 9,48%.

По сравнению с показателем годичной давности ставка снизилась на на 1,88 п.п. (с 11,36 до 9,48%). Снижение за год ставки по ИЖК, выданным для долевого строительства, составило 1,46 п.п. (с 10,91 до 9,45%). Ставка ИЖК под залог уже построенного жилья снизилась на 2,27 п.п. (с 11,77 до 9,50%).

С мая 2017 года разница между ставками ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства в Петербурге также снизилась в 15 раз — с с 0,45 п.п. до 0,03 п.п. Разница между ставками ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для долевого строительства в г. Санкт Петербурге за год уменьшилась в 17,2 раза: с 0,86 п.п. до 0,05 п.п.