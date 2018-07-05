Оценены потери россиян от повышения НДС

Подсчитаны потери россиян от повышения НДС

Эксперты Института актуальной экономики оценили экономический эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Согласно их подсчетам, в среднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год. Об этом говорится в исследовании института, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру»

Авторы доклада рассмотрели два аспекта: первый оценивает влияние нововведений на бизнес, второй — на россиян. По оценкам института, прибыль предприятий в среднем упадет на 5,8 процента в год, а покупательная способность россиян снизится на два процента — около 4220 рублей в год россияне будут отдавать государству в результате налоговой прибавки.

«Повышение НДС с целью увеличения доходов бюджета — мера крайне примитивная и при этом не просто бесполезная, а опасная. То, что обещанные Силуановым 620 миллиардов рублей будут собраны — сомнений нет. НДС обладает практически стопроцентной собираемостью. Но эти деньги будут изъяты из экономики», — утверждает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Руководитель авторской экспертной группы и первый заместитель директора Института Иван Антропов убежден, что не очевидно, куда деньги от роста НДС будут направлены. Он напомнил, что изначально средства обещали направить на пенсионеров, однако позднее первый вице-премьер и министр финансов Антон Сиуланов заявил, что средства пойдут на «образование, здравоохранение, культуру».

«Зато точно можно сказать, что влияние этой меры на экономику и финансовое здоровье предприятий и населения рассмотрено правительством не было. В открытом доступе нет ни каких-либо убедительных экспертных заключений, ни, тем более, публичных обсуждений. Законопроект даже не был представлен на рассмотрение общественности», — настаивает Антропов.

Авторы исследования приходят к выводу, что рост НДС может нанести российской экономике реальный ущерб, а также затормозит выполнение майских указов, согласно которым Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.