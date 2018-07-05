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В среднем за 20 тысяч: аналитики составили список желанных вакансий для школьников и студентов
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В среднем за 20 тысяч: аналитики составили список желанных вакансий для школьников и студентов 

ngs.ru 5 июля 2018
Фото: ngs.ru
Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру составили список вакансий, которые больше всего интересуют школьников и студентов — около половины соискателей согласны на договорную форму оплаты труда.
«Школьники — 1704 резюме. В основном ищут работу промоутером или расклейщиком объявлений. Студенты — 22 436 резюме. В основном ищут работу продавцом, официантом, администратором», — сообщила пресс-служба портала Зарплата.ру.
Уровень зарплаты, которую ожидают школьники, — от 6000 рублей, студенты в среднем просят 20 тысяч рублей за свою работу. Примерно половина соискателей согласна на договорную оплату труда, уточнили специалисты портала.
Сейчас на сайте 681 вакансия, на которую готовы брать студентов. В основном это сфера продаж и общепита. Средняя зарплата в этих категориях — 31 100 рублей. Для школьников нашлось 12 вакансий промоутеров со средней зарплатой 22 100 рублей и 8 вакансий расклейщика объявлений. Средняя зарплата — 17 600 рублей.
Недавно аналитики портала выяснили, что новосибирцам некомфортно работать из-за духоты.
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