Как пенсионная реформа повлияет на топ-менеджеров

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В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Планируется, что с 2034 года женщины будут выходить на пенсию с 63 лет, а порог для мужчин к 2028 году повысят до 65 лет. Хедхантинговое агентство «Контакт» проанализировало, как пенсионная реформа повлияет на трудоустройство управленцев старше 50 лет, пишет газета «Ведомости»

Компания провела опрос 262 руководителей и менеджеров по персоналу. Исследование показало, что российским управленцам еще далеко до пенсии. Большинство (64,5%) респондентов сообщили, что в их компаниях доля сотрудников старше 50 лет в менеджменте высшего и среднего звена не превышает 5%.

Специалисты по найму сотрудников, которых опросила газета, заявляют, что больше всего топ-менеджеров старшего поколения в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, а также в тяжелой промышленности, авиастроении и топливно-энергетическом секторе. Эксперты отмечают, что такие руководители незаменимы из-за дефицита квалифицированных кадров.

Почти 66% респондентов, опрошенных «Контактом», считают, что после увеличения пенсионного возраста пожилым топ-менеджерам будет сложнее найти работу, чем сейчас. Зачастую немолодым соискателям приходится занижать возраст в резюме, чтобы оказаться на собеседовании и попробовать убедить работодателей. Кроме того, управленцам с большим опытом приходится занижать зарплатные ожидания.

При этом четверть респондентов заявила, что пенсионная реформа не повлияет на управленцев. А 23% считают, что работодателям придется сокращать пожилых топ-менеджеров для развития компании.

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Многие компании считают пожилых начальников неэффективными и неудобными. Треть респондентов называют их консерваторами, 28% заявляют, что у пожилых менеджеров трудный характер, а 26% полагают, что у возрастных управленцев нет мотивации для дальнейшего развития.

Компании ценят возрастных руководителей всех уровней за опыт, экспертизу, сеть контактов и репутацию, свидетельствуют результаты опроса. Кроме того, у возрастных сотрудников, построивших карьеру, меньше мотивации для увольнения, отметил глава департамента юридического сопровождения и контроля кадровой компании ManpowerGroup в России и СНГ Иван Бердинских.

По словам опрошенных изданием специалистов по рекрутингу, российский бизнес пытается омолодить руководящий состав. Так, средний возраст менеджмента «Северстали» Федеральной сетевой компании — 42 года. Опрос показал, что 35,5% компаний вообще не нанимают на работу менеджеров старше 50 лет. А большинство (52%) респондентов заявили, что берут на должности топ-менеджеров только людей моложе 50 лет.

У возрастных начальников невысокая текучесть: 67% топ-менеджеров не увольняются после достижения пенсионного возраста. Пожилые управленцы редко освобождают места молодым самостоятельно. По словам менеджера рекрутинговой компании Antal Ангелины Воскресенской, менеджеры старшего поколения увольняются только по очень веским причинам (это может быть личный конфликт в компании, реорганизация компании или проблемы со здоровьем).

По мнению Ивана Бердинских, работодатели будут использовать разные способы, чтобы вынудить сотрудников уйти. Так, в крупных компаниях менеджеров среднего звена лишают полномочий или их подразделениям урезают бюджет. А в малом и среднем бизнесе пожилому управленцу могут напрямую сказать, что компании он не нужен. Эксперты отмечают, что опытных управленцев хорошо принимают в консалтинге. Кроме того, их приглашают на руководящие должности в стартапы и предлагают им заниматься маркетингом розничных сетей.

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