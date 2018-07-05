В Московской области с 1 сентября на 15% повысят зарплаты врачам 

Правительство Московской области намерено увеличить зарплаты врачам, медсестрам, сотрудникам муниципальных учреждений культуры с 1 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
"С этого года врачи наиболее дефицитных специальностей — участковые терапевты и педиатры — получают плюс 32 тысячи рублей к основной зарплате. Также с 1 сентября мы повышаем зарплаты врачам и среднему медперсоналу на 15%", — сказал Воробьев.
Он добавил, что такая же индексация пройдет в отношении зарплат работников муниципальных учреждений культуры, а молодым учителям и классным руководителям в общеобразовательных школах будут введены доплаты в 5 тыс. руб. в месяц.
Согласно указу президента России от 7 мая 2012 года N 597, средняя зарплата врачей должна составлять 200% от средней по региону, учителей школ — 100% от средней по региону.