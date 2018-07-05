Топилин и посол Израиля обсудили договор о соцобеспечении

"Состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина с послом Государства Израиль в РФ Гарри Кореном. Стороны обсудили вопросы реализации договора между РФ и Государством Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было детально рассмотрено взаимодействие Института национального страхования Израиля и Пенсионного фонда России по приему и обработке документов, подтверждающих периоды работы на территории России и РСФСР граждан, проживающих в Израиле, а также признание граждан инвалидами, что необходимо для назначения российских пенсий.