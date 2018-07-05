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Топилин и посол Израиля обсудили договор о соцобеспечении
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Топилин и посол Израиля обсудили договор о соцобеспечении 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин и посол Израиля в России Гарри Корен обсудили реализацию договора о социальном обеспечении, сообщается на сайте российского ведомства.
"Состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина с послом Государства Израиль в РФ Гарри Кореном. Стороны обсудили вопросы реализации договора между РФ и Государством Израиль о сотрудничестве в области социального обеспечения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что было детально рассмотрено взаимодействие Института национального страхования Израиля и Пенсионного фонда России по приему и обработке документов, подтверждающих периоды работы на территории России и РСФСР граждан, проживающих в Израиле, а также признание граждан инвалидами, что необходимо для назначения российских пенсий.
В Роструде напомнили, что договор о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан 6 июня 2016 года. Предметом договора являются страховые пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, накопительные пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пособия для семей с детьми, обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональным заболеванием, пособие на погребение.
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