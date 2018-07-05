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Многодетным хотят дать налоговые льготы
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Многодетным хотят дать налоговые льготы 

Время бухгалтера 2 часа назад
В нижнюю палату парламента внесен законопроект о послаблениях, касающихся налога на имущество физлиц. Новые преференции затронут многодетные семьи.
Авторы инициативы считают, что эта мера поспособствует поддержке многодетных семей, а в перспективе улучшит демографическую ситуацию в стране. Депутаты считают, что реальная, в частности, налоговая поддержка этой группы граждан должна стать одним из важных направлений госполитики. Проект закона вносит изменения в ст. 407 НК РФ, и, если он будет принят, то больше полутора миллионов семей освободят от имущественного налога.
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