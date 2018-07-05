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Россиян лишили дешевого жилья
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Россиян лишили дешёвого жилья 

News.ru 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Закон, запрещающий долевое строительство, радикально изменит рынок. Выжить смогут только крупные компании, а малые игроки исчезнут.
Как рассказал в интервью «Ведомостям» основатель корпорации «Баркли» Леонид Кузинец, доходы населения неуклонно падают. Аналитика говорит о том, что покупательная способность людей значительно снизилась.
По его мнению, запрет на долевое финансирование может убить малые проекты, а крупные холдинги обеднеют, т.к. финансовая нагрузка на них возрастёт.
Глава «Баркли» отмечает, что, хотя правительство и хочет поддерживать застройщиков кредитами, этого финансирования будет явно недостаточно. Он считает, что девелоперам придётся использовать собственные средства.
При этом Кузинец говорит о том, что застройщики не смогут взвинтить цены, чтобы перекрыть собственные затраты. Ведь поднимать цены выше, чем на вторичном рынке невозможно.
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