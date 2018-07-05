Россиян лишили дешевого жилья

Россиян лишили дешёвого жилья

Закон, запрещающий долевое строительство, радикально изменит рынок. Выжить смогут только крупные компании, а малые игроки исчезнут.

Как рассказал в интервью «Ведомостям» основатель корпорации «Баркли» Леонид Кузинец, доходы населения неуклонно падают. Аналитика говорит о том, что покупательная способность людей значительно снизилась.

По его мнению, запрет на долевое финансирование может убить малые проекты, а крупные холдинги обеднеют, т.к. финансовая нагрузка на них возрастёт.

Глава «Баркли» отмечает, что, хотя правительство и хочет поддерживать застройщиков кредитами, этого финансирования будет явно недостаточно. Он считает, что девелоперам придётся использовать собственные средства.

При этом Кузинец говорит о том, что застройщики не смогут взвинтить цены, чтобы перекрыть собственные затраты. Ведь поднимать цены выше, чем на вторичном рынке невозможно.