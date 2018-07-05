В Госдуме встали на защиту пенсионеров

В Госдуме пообещали не допустить ухудшения жизни пенсионеров

Вячеслав Володин. Парламентарии не допустят понижения пенсий и ухудшения жизни пенсионеров, необходимо искать решения в диалоге, заявил спикер Госдумы

"Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать и искать нам с вами вместе. Предложение к диалогу Андреем Константиновичем (Исаевым) озвучены, поэтому давайте его вести", — сказал Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.