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Названа разница в доходах бедных и богатых россиян
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Росстат назвал разницу в доходах бедных и богатых россиян 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян составляет 15,3 раза. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росстата Александр Суринов.
"Соотношение между средним душевым доходом десять процентов самых богатых и десять процентов самых бедных держится примерно на одном уровне. В 2015 году — 15,7 раза, в 2016 — 15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, — 15,3 раза", — сказал он.
Но есть другая методика оценки — соотношение между доходом самого бедного из десяти процентов самых богатых и самого богатого среди десяти процентов самых бедных. Такая характеристика более устойчива, продолжил Суринов. В 2015 году оно было 7,1 раза, в 2016 году — таким же, в 2017 году по предварительной оценке — в семь раз.
Доля населения, живущего менее чем на десять долларов в день (по паритету покупательной способности) в 2017 году по предварительной оценке — 6,5 процента. Этот показатель применяется только для межстрановых сопоставлений. Доля же населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году составила 13,3 процента от общей численности населения страны, в 2016 — осталась на том же уровне, в 2017 году, по предварительной оценке, 13,2 процента.
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