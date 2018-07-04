Названа основная цель пенсионной реформы

Основная задача пенсионной реформы — повысить размер выплат. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

«Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали. Основная задача — повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее», — цитирует Силуанова агентство ТАСС.

Министр пообещал, что в 2019 году размер пенсий увеличится на тысячу рублей, а к 2024 году составит 20 тысяч рублей в месяц.

Он подчеркнул, что без изменений в пенсионное законодательство правительство сможет лишь индексировать выплаты.