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Названа основная цель пенсионной реформы
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Названа основная цель пенсионной реформы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Основная задача пенсионной реформы — повысить размер выплат. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».
«Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали. Основная задача — повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее», — цитирует Силуанова агентство ТАСС.
Министр пообещал, что в 2019 году размер пенсий увеличится на тысячу рублей, а к 2024 году составит 20 тысяч рублей в месяц.
Он подчеркнул, что без изменений в пенсионное законодательство правительство сможет лишь индексировать выплаты.
Комментарии77  Ещё 6 источников 
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