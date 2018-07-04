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ЛДПР не хочет поддерживать увеличение пенсионного возраста
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ЛДПР не хочет поддерживать увеличение пенсионного возраста 

САРАТОВ24 4 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Найти дополнительные источники финансирования. Такой выход предлагают некоторые горожане, чтобы не повышать пенсионный возраст. Реформа, которая коснется каждого россиянина, сейчас самая обсуждаемая тема.
Лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский тоже отмечает, большинство граждан недовольно перспективами повышения пенсионного возраста. Именно поэтому его партия эту инициативу поддерживать не хочет. И предлагает другой выход. Необходимо убрать серую схему зарплат, считает Жириновский. Тогда начнутся регулярные отчисления в пенсионный фонд. Эксперты подсчитали, это дополнительно более двух триллионов рублей в год.
Владимир Жириновский, лидер либерально-демократической партии России:
"У нас есть сверхбогатые — 150 топ-менеджеров получают чуть ли не триллион рублей! Давайте ограничим — таких высоких зарплат нигде в мире. Давайте введем налог на сверхдоходы — заработал миллион — 800 тысяч в доход. 10 миллионов — 8 миллионов в доход".
Число работающих тоже можно увеличить, считает лидер либерально-демократической партии. Он предлагает пригласить соотечественников из бывших республик Советского Союза. А также создать нормальные условия труда и для иностранцев.
Владимир Жириновский, лидер либерально-демократической партии России:
"Надо создать благоприятные условия — и десятки миллионов здоровых крепких приедут к нам жить и работать. И русские, и нерусские, и сербы, и болгары, и поляки, и немцы".
Более поздний выход на пенсию усилит безработицу, считает Жириновский. Он уверен, что пожилые люди будут дольше удерживать рабочие места. А молодые специалисты, наоборот не будут стремиться идти работать.
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