ЛДПР не хочет поддерживать увеличение пенсионного возраста 

Найти дополнительные источники финансирования. Такой выход предлагают некоторые горожане, чтобы не повышать пенсионный возраст. Реформа, которая коснется каждого россиянина, сейчас самая обсуждаемая тема.
Лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский тоже отмечает, большинство граждан недовольно перспективами повышения пенсионного возраста. Именно поэтому его партия эту инициативу поддерживать не хочет. И предлагает другой выход. Необходимо убрать серую схему зарплат, считает Жириновский. Тогда начнутся регулярные отчисления в пенсионный фонд. Эксперты подсчитали, это дополнительно более двух триллионов рублей в год.
Владимир Жириновский, лидер либерально-демократической партии России:
"У нас есть сверхбогатые — 150 топ-менеджеров получают чуть ли не триллион рублей! Давайте ограничим — таких высоких зарплат нигде в мире. Давайте введем налог на сверхдоходы — заработал миллион — 800 тысяч в доход. 10 миллионов — 8 миллионов в доход".
Число работающих тоже можно увеличить, считает лидер либерально-демократической партии. Он предлагает пригласить соотечественников из бывших республик Советского Союза. А также создать нормальные условия труда и для иностранцев.
Владимир Жириновский, лидер либерально-демократической партии России:
"Надо создать благоприятные условия — и десятки миллионов здоровых крепких приедут к нам жить и работать. И русские, и нерусские, и сербы, и болгары, и поляки, и немцы".
Более поздний выход на пенсию усилит безработицу, считает Жириновский. Он уверен, что пожилые люди будут дольше удерживать рабочие места. А молодые специалисты, наоборот не будут стремиться идти работать.