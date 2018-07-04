В Зауралье упал интерес к льготной молодежной ипотеке

Напомним, областная льготная ипотечная программа заработала в 2000 году. Ее реализует Курганская ипотечно-жилищная корпорация (КИЖК) при поддержке областного бюджета. В основном она рассчитана на молодые семьи. Минимальная ставка для них достигла рекордно низкого уровня — 4,1 процента годовых, минимальный первоначальный взнос — от 10 процентов стоимости жилья, максимальный срок кредита — 30 лет. Благодаря программе новое жилье уже получили 7630 семей, около 90 процентов из них — молодые.

Но в последнее время интерес к льготной ипотеке стал заметно падать. Возможно, это связано с общей тенденцией — стремлением экономить бюджетные средства. Для их рационального расходования льготной ипотекой теперь могут пользоваться только те, кто живет и работает в Курганской области . Все участники программы должны ежегодно подтверждать регистрацию по месту жительства и место работы. Уехав из региона, человек право на субсидию теряет. Кроме того, сокращен перечень льготников: если раньше привилегиями могли пользоваться все бюджетники, то сейчас только педагогические и медицинские работники, в которых Зауралье особо нуждается.

В результате такой оптимизации в прошлом году удалось сэкономить 20 миллионов рублей. На снижение ипотечных ставок из областного бюджета было потрачено 265 миллионов (93 процента к плану). В этом году на программу заложено 282 миллиона, но, судя по резкому снижению количества заемщиков (выдано, напомним, всего 24 кредита), экономия может быть значительно больше. Вот только плюс ли это в данном случае?

Льготная ипотека решает сразу несколько задач: позволяет обеспечить жильем молодых, удержать в регионе ценных специалистов и стимулировать развитие строительного комплекса. Программа работает только для новостроек. За время ее действия в экономику области привлечено более 11,2 миллиарда внебюджетных рублей (9,1 миллиарда кредитов и свыше двух миллиардов собственных средств граждан). Это в 4,5 раза больше, чем бюджет выделил на субсидирование. Построено 418 тысяч квадратных метров жилья — считай, маленький город.

По мнению руководителя КИЖК Анатолия Кротова, чтобы снова привлечь внимание к ипотеке, нужно вернуть региональный материнский капитал, отмененный три года назад опять же из-за дефицита бюджета. Пусть не 300 тысяч выплачивать, как раньше, а хотя бы по 50-70 тысяч за рождение первого и третьего ребенка (за второго положена федеральная выплата) — это тоже неплохое подспорье для молодых семей. Тем более что в Зауралье серьезные проблемы с демографией. Главное, не нужно искать дополнительное финансирование — деньги можно взять из сэкономленных средств.

Власти пока никак не отреагировали на это предложение. Дело в том, что областной бюджет еще не рассчитался с льготниками за предыдущие годы. По данным департамента образования и науки региона, субсидию ожидает 641 молодая семья, обратившаяся за господдержкой в 2016 году, 143 семьи на очереди с 2017-го и восемь вступили в программу в этом году. Всего 792 заявителя. Чтобы всем выдать субсидии, потребуется 280 миллионов рублей.