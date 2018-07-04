Ещё
В Зауралье упал интерес к льготной молодежной ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зауралье упал интерес к льготной молодежной ипотеке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Напомним, областная льготная ипотечная программа заработала в 2000 году. Ее реализует Курганская ипотечно-жилищная корпорация (КИЖК) при поддержке областного бюджета. В основном она рассчитана на молодые семьи. Минимальная ставка для них достигла рекордно низкого уровня — 4,1 процента годовых, минимальный первоначальный взнос — от 10 процентов стоимости жилья, максимальный срок кредита — 30 лет. Благодаря программе новое жилье уже получили 7630 семей, около 90 процентов из них — молодые.
Но в последнее время интерес к льготной ипотеке стал заметно падать. Возможно, это связано с общей тенденцией — стремлением экономить бюджетные средства. Для их рационального расходования льготной ипотекой теперь могут пользоваться только те, кто живет и работает в Курганской области. Все участники программы должны ежегодно подтверждать регистрацию по месту жительства и место работы. Уехав из региона, человек право на субсидию теряет. Кроме того, сокращен перечень льготников: если раньше привилегиями могли пользоваться все бюджетники, то сейчас только педагогические и медицинские работники, в которых Зауралье особо нуждается.
В результате такой оптимизации в прошлом году удалось сэкономить 20 миллионов рублей. На снижение ипотечных ставок из областного бюджета было потрачено 265 миллионов (93 процента к плану). В этом году на программу заложено 282 миллиона, но, судя по резкому снижению количества заемщиков (выдано, напомним, всего 24 кредита), экономия может быть значительно больше. Вот только плюс ли это в данном случае?
Льготная ипотека решает сразу несколько задач: позволяет обеспечить жильем молодых, удержать в регионе ценных специалистов и стимулировать развитие строительного комплекса. Программа работает только для новостроек. За время ее действия в экономику области привлечено более 11,2 миллиарда внебюджетных рублей (9,1 миллиарда кредитов и свыше двух миллиардов собственных средств граждан). Это в 4,5 раза больше, чем бюджет выделил на субсидирование. Построено 418 тысяч квадратных метров жилья — считай, маленький город.
По мнению руководителя КИЖК Анатолия Кротова, чтобы снова привлечь внимание к ипотеке, нужно вернуть региональный материнский капитал, отмененный три года назад опять же из-за дефицита бюджета. Пусть не 300 тысяч выплачивать, как раньше, а хотя бы по 50-70 тысяч за рождение первого и третьего ребенка (за второго положена федеральная выплата) — это тоже неплохое подспорье для молодых семей. Тем более что в Зауралье серьезные проблемы с демографией. Главное, не нужно искать дополнительное финансирование — деньги можно взять из сэкономленных средств.
Власти пока никак не отреагировали на это предложение. Дело в том, что областной бюджет еще не рассчитался с льготниками за предыдущие годы. По данным департамента образования и науки региона, субсидию ожидает 641 молодая семья, обратившаяся за господдержкой в 2016 году, 143 семьи на очереди с 2017-го и восемь вступили в программу в этом году. Всего 792 заявителя. Чтобы всем выдать субсидии, потребуется 280 миллионов рублей.
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин подписал поправки в бюджет 2018 года Путин подписал документ об увеличении пошлины за ряд документов Правительство выделило средства на повышение зарплат бюджетникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок Путина вызвал панику на Западе405
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»80
«Отвратительный» допинг-тест россиян, сокращение расходов на пенсии и другие события дня5
Над Украиной нависла национальная катастрофа207
Возобновлен арест активов «Газпрома»99
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:35
У отравленных в Англии нашли «симптомы Скрипалей»
В мире
04:30
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Политика
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
00:46
Евровидение оказалось под угрозой срыва
Шоу-бизнес
04:30
Украина придумала ассиметричный ответ Путину
Украина В мире
02:47
В России испугались F-35 и проверили С-500
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение