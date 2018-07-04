Жители аула Ходзь получили консультации в мобильном офисе Пенсионного фонда

В среду, 4 июля, мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Адыгее приступила к работе, запланированной на июль.

Первый выездной прием состоялся в ауле Ходзь Кошехабльского района. Консультировала аульчан руководитель клиентской службы районного УПФР Марет Киярова.

«В ходе выездного приема были рассмотрены многочисленные вопросы, касающиеся разъяснений по порядку назначения и выплаты пенсий, федеральной социальной доплаты, компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, возможности получения ежемесячных денежных выплат из средств материнского капитала и ряд других тем, относящихся к компетенции Пенсионного фонда РФ», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

Всего в этот день квалифицированную консультативную помощь специалиста Пенсионного фонда получили 11 местных жителей.