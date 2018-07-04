Ещё
В России ускорился рост цен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены в России начали расти быстрее 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
За неделю с 26 июня по 2 июля инфляция в России ускорилась до 0,2%, сообщили в Росстате.
Рост цен на 0,2% за неделю не характерен для 2018 года. Такой уровень недельной инфляции был зафиксирован только в длинные выходные с 1 по 9 января. Остальные недели года инфляция составляла по 0,1%, а в еще три периода — была нулевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.
За неделю подорожали куры — на 1,7%, пшено — на 0,8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин — на 0,2-0,3%. Подешевели: куриные яйца (на 0,7%) и пастеризованное молоко (на 0,2%).
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,3%. При этом цены на помидоры снизились на 9,2%, белокочанную капусту — на 8,9%, огурцы — на 8,3%. Выросли — на морковь (на 4,8%), картофель, лук и яблоки (на 0,6-1,6%).
С начала года потребительские цены выросли на 2%.
В конце июня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал о прогнозе инфляции на 2018 и 2019 годы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин утвердил поправки в бюджет на 2018 год В России выросли тарифы ЖКХ Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет52
Над Украиной нависла национальная катастрофа76
Американское оружие захватили военные3
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха173
Друзь поспорил с главой Минтруда10
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
00:45
Над Украиной нависла национальная катастрофа
Украина В мире
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение