В России ускорился рост цен

Цены в России начали расти быстрее

За неделю с 26 июня по 2 июля инфляция в России ускорилась до 0,2%, сообщили в Росстате.

Рост цен на 0,2% за неделю не характерен для 2018 года. Такой уровень недельной инфляции был зафиксирован только в длинные выходные с 1 по 9 января. Остальные недели года инфляция составляла по 0,1%, а в еще три периода — была нулевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат

За неделю подорожали куры — на 1,7%, пшено — на 0,8%, свинина, сахар-песок, мука и маргарин — на 0,2-0,3%. Подешевели: куриные яйца (на 0,7%) и пастеризованное молоко (на 0,2%).

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,3%. При этом цены на помидоры снизились на 9,2%, белокочанную капусту — на 8,9%, огурцы — на 8,3%. Выросли — на морковь (на 4,8%), картофель, лук и яблоки (на 0,6-1,6%).

С начала года потребительские цены выросли на 2%.