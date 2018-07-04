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Гендиректор Натали Турс рассказал о вымогательствах с российских туристов в Турции
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Гендиректор Натали Турс рассказал о вымогательствах с российских туристов в Турции 

Национальный Туристический Союз 4 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Ранее оповещалось, что отельеры Испании, Италии, Турции, на Кипре отказывают в размещении туристов-клиентов «Натали Турс», поскольку компания не осуществила за них перевод денег.
На пресс-конференции в среду, гендиректор компании Владимир Воробьев высказался, что туристам в Турции пришлось столкнуться с «произволом» со стороны сотрудников гостиниц. По его словам, «турецкий партнер закрыл кредитную линию и выставил обязательства произвести оплату. Так как она не была оперативно осуществлена, вымогать средства стали с тех туристов (150 человек), которые жили в отелях уже 5-10 дней, вымогать деньги».
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