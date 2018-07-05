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Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Петрозаводске
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Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Петрозаводске 

Карельские вести 5 июля 2018
Фото: Карельские вести
Около 300 человек потребовали от властей Карелии не поддерживать реформу.
Сегодня вечером в Петрозаводске, в устье Лососинки, прошел митинг против повышения пенсионого возраста. На нем присутствовали около 300 человек.
Выступавшие отмечали, что что по официальной статистике при новом пенсионном возрасте 60 процентов мужчин и 20 процентов женщин не будут доживать до пенсии. Пенсионную реформу назвали геноцидом русского народа, и добавили, что пенсии — важнее чемпионата мира по футболу.
В конце митинга была принята резолюция, в которой участинки потребовали от органов исполнителньой власти Карелии и депутатов всех уровней не поддерживать реформу.
Напомним, согласно предложенному правительством плану, пенсионный возраст в России будет поднят до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин.
По материалам: ptzgovorit.ru
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