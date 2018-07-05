Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Петрозаводске

Около 300 человек потребовали от властей Карелии не поддерживать реформу.

Сегодня вечером в Петрозаводске , в устье Лососинки, прошел митинг против повышения пенсионого возраста. На нем присутствовали около 300 человек.

Выступавшие отмечали, что что по официальной статистике при новом пенсионном возрасте 60 процентов мужчин и 20 процентов женщин не будут доживать до пенсии. Пенсионную реформу назвали геноцидом русского народа, и добавили, что пенсии — важнее чемпионата мира по футболу.

В конце митинга была принята резолюция, в которой участинки потребовали от органов исполнителньой власти Карелии и депутатов всех уровней не поддерживать реформу.