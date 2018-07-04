Определена судьба льгот после повышения пенсионного возраста

Региональные власти планируют сделать социальные льготы более адресными после повышения пенсионного возраста в России . Об этом в среду, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Это станет возможным благодаря сэкономленным бюджетным средствам, поясняют аналитики, так как расходы на обеспечение льгот пожилым гражданам будут снижаться: люди будут дольше работать.

Опрошенные агентством эксперты также подчеркивают, что в ходе реализации реформы в местных бюджетах необходимо предусмотреть затраты на переобучение людей старшего возраста. Могут быть введены какие-то новые виды поддержки, каждая область должна исходить из своих экономических и географических особенностей, подчеркивается в материале.

Ненецком автономном округе (НАО) также планируют ставить вопрос о сохранении льгот, связанных с пенсией, сказал зампредседателя окружного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Корепанов.