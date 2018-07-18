Вторая жизнь — на пенсии

Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в пенсионном законодательстве

Сегодня в Госдуме состоится первое чтение законопроекта с поправками в законодательство: ключевое изменение — постепенное повышение возраста выхода на пенсию. У мужчин — до 65 лет, то есть на пять лет в течение 10 лет. У женщин — до 63 лет, на восемь лет в течение 16 лет.

Обсуждение громкого законопроекта продолжается уже месяц. Отзывы на него прислали региональные власти, предложения федерального правительства они поддержали. Но у обычных людей остается немало вопросов. Мы решили повторить из них те, которые задаются чаще всего, и привести аргументы, исходя из которых правительство принимало свое решение.

1 Как вырастут пенсионные выплаты, если возраст будет увеличен?

Уже в следующем году размер средней пенсии должен вырасти на 1000 рублей. Все сэкономленные средства, которые будут получены в результате изменения возраста, пойдут на увеличение нынешних пенсий. Улучшение качества жизни вышедших на пенсию, увеличение их дохода — главная цель принимаемого решения. Без этого шага не получится выполнить задачу, чтобы размер пенсий увеличивался темпами выше инфляции.

Дефицит в Пенсионном фонде обсуждается уже много лет. В последние три года пенсии удавалось индексировать максимум на 400-500 рублей. Если возраст будет повышен, количество пенсионеров станет меньше, и, по расчетам правительства, среднюю прибавку удастся увеличить вдвое — до 1000 рублей. То есть уже в 2019 году неработающие пенсионеры получат дополнительный пенсионный доход 12 тысяч рублей за год. А к 2024 году размер средней пенсии должен составить порядка 20 тысяч рублей.

2Почему решение принимается именно сейчас? Может, стоит поискать другие источники пополнения Пенсионного фонда?

Пенсионная система — страховая. Страховые отчисления, которые работодатели делают в Пенсионный фонд с зарплат своих работников, идут на выплаты текущих пенсий. В 70-е годы прошлого века на одного пенсионера приходилось почти 4 (точнее, 3,7) работника. Сейчас демографическая ситуация намного хуже: количество работающего населения каждый год уменьшается примерно на 0,4 миллиона человек. А число пенсионеров ежегодно прирастает на 1,5-1,6 миллиона. К 2019 году на одного пенсионера будет приходиться лишь два человека трудоспособного возраста. Если с пенсионной системой ничего не делать, размер пенсий неизбежно придется сокращать. На то, чтобы их увеличивать, просто не хватит средств.

Цели, о которых заявляет правительство, — это, во-первых, добиться, чтобы индексация пенсий шла более быстрыми темпами по сравнению с инфляцией (это означает, что материальный достаток пенсионеров будет улучшаться). А во-вторых, итоговая задача — добиться выполнения международных требований к минимальному уровню социального обеспечения (он определен 102-й Конвенцией МОТ): пенсионные выплаты по старости должны компенсировать не менее 40 процентов утраченного индивидуального дохода гражданина (рассчитанного по методологии МОТ).

Что касается других источников, конечно, правительство предпринимает шаги, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд — и за счет увеличения зарплат, и за счет уменьшения «серой» занятости (когда люди получают зарплату в «конвертах», и социальные взносы за них работодатель не вносит). Теоретически, можно было бы, например, увеличить ставку страховых отчислений, но при этом возрастает нагрузка на бизнес и велик риск, что предприниматели снова уйдут в тень еще больше.

3Население стареет везде, как решают пенсионную проблему за рубежом?

На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Причем многие начали это делать еще лет 20-30 назад и сдвигали планку постепенно. Такой же подход выбран и у нас. В большинстве государств возраст выхода на пенсию или приближен или уже равен 65 годам и у мужчин, и (за небольшими исключениями) у женщин, и некоторые государства продолжают его повышать.

Италии, Азербайджане, Армении, Например, в Германии Испании к 2020-м годам планка достигнет 67 лет. Даже в близких нам странах — Казахстане Молдавии — повышение уже идет, в прошлом году такое же решение было принято в Беларуси

4Есть немало профессий, в которых велики физические нагрузки, и человек изнашивается намного быстрее. Что будет с ними?

Граждане, которые имеют право на получение досрочных пенсий в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, по-прежнему будут выходить на пенсию раньше общеустановленного срока. Это касается шахтеров, горняков, металлургов, железнодорожников — одним словом, «списочников», включая и так называемые малые списки. Кроме того, сохраняется ранний выход на пенсию у людей, подвергшихся радиационному воздействию, у многодетных матерей (родивших и вырастивших пятерых и более детей), некоторых других социально уязвимых групп.

5 И сегодня работники предпенсионного возраста уязвимы: их сокращают в первую очередь. Что будет, если возраст повысят, а человека уволят?

Безработица в стране очень низкая: 3,7 миллиона человек (4,9 процента трудоспособного населения). И в ближайшие годы дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной, будет только расти. Поэтому работники зрелого возраста не будут конкурировать с более молодыми. Тем более что у них разные сферы деятельности. Молодежь привлекают IT-технологии, телекоммуникации, другие быстро развивающиеся отрасли. Старшие возраста востребованы в бюджетной сфере (здравоохранение, образование), в традиционных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

Тем не менее правительство готовит комплекс мер, которые защитят работников предпенсионного возраста. Планируется сохранить право на оформление пенсии досрочно (на два года) в случае сокращения. Роструду поручено подготовить программы переподготовки пожилых и обратить особое внимание на помощь в их трудоустройстве. Правительство заявляет и об увеличении пособия по безработице для таких граждан.

точка зрения

первый заместитель председателя

Когда говорят, что предложение о повышении пенсионного возраста было совершенно неожиданным, люди, очевидно, забыли, как все было в реальности. Вопрос о возрасте вставал еще лет десять назад.

Финансовый блок говорил о необходимости повысить возраст давно. Об этом много раз заявлял и мой предшественник Алексей Кудрин . Но возраст — вопрос очень значимый и социально чувствительный. Это значительная часть нашей социальной политики. Невозможно было говорить об этом решении, пока у нас была реально низкая продолжительность жизни. Но ситуация меняется: мы действительно живем дольше, изменились и условия труда, и здравоохранение стало лучше. Сейчас в среднем активный период жизни на пенсии составляет 22 года. По нашим расчетам, и после того, как пенсионный возраст будет повышен, то есть после 2024 года, наши граждане за счет увеличения продолжительности жизни сохранят тот же самый период активного долголетия —

те же 22 года.

точка зрения

министр труда и социальной защиты России

Повышение пенсионного возраста окажет положительное влияние на рынок труда из-за того, что сейчас на работу выходит поколение рожденных в 90-е годы, когда рождаемость была очень низкой. Существующая демографическая яма может привести к дефициту рабочих рук на рынке труда. Даже сейчас у нас очень низкий уровень безработицы. На рынок сейчас выходит малочисленное население, поэтому повышение возраста выхода на пенсию должно смягчить ситуацию с нехваткой квалифицированных кадров. Поэтому сейчас самое время для принятия такого решения.