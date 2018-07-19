Повышению пенсионного возраста дали зеленый свет

Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении. Перед обсуждением проекта депутаты от КПРФ «Справедливой России» предложили отложить его рассмотрение, но нижняя палата это не поддержала.

После голосования «за основу» Госдума рассмотрела ряд поправок, предложенных представителями оппозиции. Одна из них подразумевала организацию референдума по законопроекту, другая — проведение парламентских слушаний. Обе инициативы были отклонены. При голосовании «в целом» правительственный законопроект поддержали 328 депутатов, 104 выступили против, воздержавшихся не было. Численность фракции «Единая Россия» — 337 человек. В «Единой России» восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против. Об этом сообщил «Интерфаксу» депутат, ознакомившийся с итогами голосования.

Перед голосованием первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев обещал, что единороссы поддержат законопроект. По словам Исаева, альтернатив ему нет:

«Эмоции зашкаливают, это оправдано, потому что сегодня мы обсуждаем по-настоящему самый острый и значимый социальный закон. Вот говорят о том, что правительство не с того начало, что надо было бы обсуждать иные резервы пенсионной системы, иное его устройство. Я с этим не соглашусь. Правительство начало как раз с того вопроса, с которого надо было начать, потому что прежде, чем ответить на вопрос, как будет изменяться наша пенсионная система, мы должны ответить на вопрос, сохранится ли в России пенсионная система вообще как таковая. Сегодня у нас появился целый класс работающих пенсионеров, и нам говорят о том, что они работают, потому что пенсия маленькая, они должны еще и деньги зарабатывать. И это справедливо звучит — для большинства абсолютно справедливо. Но также справедливо, мы должны признать, и то, что люди, которые утратили трудоспособность, получают сегодня маленькую пенсию, потому что деньги Пенсионного фонда делятся на десятки миллионов людей — численность пенсионеров возросла в несколько раз, — в том числе, и на тех, кто реально трудоспособность не утратил».

От правительства выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин , который рассказал, как повышение пенсионного возраста приведет к увеличению пенсий в будущем:

«Последние годы пенсии индексировались, как правило, меньше, чем на 500 рублей в год для неработающих пенсионеров. И это не всегда даже в среднем компенсировало параметры инфляции. Означает ли, что в Пенсионном фонде есть какие-то проблемы, не хватает финансовых ресурсов? Нет, такой проблемы нет. Пенсионный фонд имеет эти ресурсы, но эти ресурсы позволяют лишь поддерживать максимально эти соотношения, но не позволяют нам сделать никаких прорывных решений для того, чтобы обеспечить уровень пенсионного страхования в России. Если не принимать этого решения, то мы будем оставаться именно в такой ситуации, что позволит сделать законопроект. Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на тысячу рублей. В среднегодовом исчислении это 12 тысяч рублей в год».

Депутаты трех оппозиционных фракций правительственный законопроект критиковали. Так, Сергей Миронов из «Справедливой России» сказал, что повышение пенсионного возраста «вызовет гарантированный всплеск безработицы». «Работодатель все равно найдёт способ выбросить на улицу пожилых людей», — уверен он. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил цинизм пенсионной реформы в отношении женщин. «Женщина прежде всего — мать, первый воспитатель, первая учительница, первый наставник, первый хранитель домашнего очага. Идите, попробуйте сейчас устройте женщину в 45 лет с двумя образованиями на работу! Я не могу это сделать», — подчеркнул он.

«Пока мы радовались, как наши мастера футбола забивают голы противнику, правительство Медведева решило забить гол сразу всей стране и каждому гражданину. Одновременно забили и два гола президенту. Что касается стабильности и развития, о котором говорил президент, и мы все поддержали, то это удар под дых стабильности. И насилуют страну, не сообразуясь ни с чем, пытаясь пропихнуть ее, прежде всего, подрывая элементарную стабильность».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский , выступая в Госдуме, заявил, что власть обманывает народ. «Одну цифру считают за год, другую — за восемь лет, повышение пенсионного возраста. Чтобы оправдать — берут за год, чтобы критиковать — за восемь лет потери считают. Так нельзя!» — заявил он.

«ЛДПР всегда была против любой революции, ибо все последствия, всех пять русских революций отрицательны. Ни одного положительного. Мы против закона — почему? Потому что мы проявляем солидарность с гражданами, которых обманула власть: от большевиков до Горбачева, Ельцина и сегодня. Вы им обещали коммунизм? С коммунизмом обманули. Я согласен с критикой, но вы же причины-то вскрываете не те. Вы опять обманываете. Одну цифру считают за год жизни человека, а другую — за восемь лет увеличения пенсионного возраста. Вы нас за детей, за идиотов не держите. Или вы за восемь лет считайте все плюсы-минусы, или за один год, чтобы оправдать непринятие закона они берут цифру за год, а чтобы критиковать — за восемь лет. Вот потери за восемь лет, говорят, полтора миллиона у женщин. А плюс только за год считают. Нам не нужно считать, сколько у нас наркоманов и проституток. ЛДПР не ходит по публичным домам. Я ни одного наркомана не видел за свою жизнь. Что вы позорите собственную страну? Нет у нас наркоманов и проституток нет, и алкоголиков нет! Нормальный, прекрасный, хороший народ. Закон не поддержим!»

У здания Госдумы утром 19 июля собрались противники повышения пенсионного возраста, по разным оценкам, от нескольких десятков до сотни человек. Полиция им не препятствовала.