Комитет Госдумы поддержал повышение пенсионного возраста

В Челябинской областной клинической больнице Алевтина Бунина работает 46 лет. Уже давно и необходимый стаж для выхода на пенсию есть. И возраст вроде бы солидный — 63 года. Но о том, чтобы покинуть своё родное отделение физиотерапии и уйти на заслуженный отдых, старшая медсестра даже не задумывается. Для нее работа — это жизнь.

"Я еще себя не могу представить на пенсии. Еще здоровье позволяет. Хочется еще работать. Передавать свой опыт. Общаться с молодым коллективом", — говорит старшая медсестра отделения физиотерапии Челябинской областной клинической больницы Алевтина Бунина.

А коллектив только рад. Алевтину Васильевну любят и уважают. Часто обращаются за советами. Вот и сейчас опытная медсестра объясняет молодой коллеге, как правильно проводить электростимуляцию предплечья.

— Лена, значит, накладываешь дольную методику. Прокладочки между собой не должны касаться.

Таких, как Алевтина Бунина, для кого пенсия — еще не повод прекращать трудиться — много. Но есть проблема. Найти работу после 45 — часто не просто. И именно поэтому параллельно с повышением пенсионного возраста обязательно будут приняты и меры по защите прав пожилых работников, уверяют парламентарии, передает "ТВ Центр"

Госдуме Андрей Исаев. "Возможно, создание определенных преференций для работодателей для того, чтобы они были заинтересованы в работе этих категорий работников. Это создание новых рабочих мест. Это проведение активной политики занятости, в том числе, переобучение", — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»

Детали еще обсуждают на всех уровнях. Но вот в чем точно есть уверенность — так это в необходимости изменений в законодательстве. Пенсионная система практически везде устроена так, что работающие граждане по сути содержат пенсионеров, которых с каждым годом становится всё больше. К примеру, в 30-х годах прошлого века, когда и определили существующий возрастной ценз, на одного пенсионера приходилось четверо работающих. Сейчас уже менее двух. И дальше — ситуация будет только ухудшаться из-за увеличения продолжительности жизни. В России этот показатель уже сейчас составляет 78 лет. Если ничего не делать, через пару десятилетий денег в Пенсионном фонде на всех попросту не хватит. Государство же, наоборот, хочет повышать выплаты. Быстрыми темпами.

"Речь идет о том, чтобы пенсия увеличивалась, индексировалась выше инфляции. Вот то, что предлагает сегодня правительство — это фактически двукратное превышение размера инфляции", — пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы России Андрей Макаров

Те, кто уже на заслуженном отдыхе, почувствуют это совсем скоро. Сейчас в среднем по стране пенсионеры получают 14400 рублей. В феврале 2019 выплаты проиндексируют на 3%. В апреле — еще на 4%. В итоге прибавка за год составит 7%. Тысяча рублей каждый месяц. 12 — в год. Вот уже и не мечта вовсе — пенсия в 20 тысяч рублей к 2024 году. Реальный факт. Но альтернативного пути к этому нет. Только повышение пенсионного возраста.

"Что касается Фонда национального благосостояния. Он меньше чем, половина пенсионной системы. Поэтому вряд ли он может нам создать такую серьезную подушку безопасности. Можно использовать фонд в крайнем случае — для решения какой-то одной задачи, локальной. А пенсионная система должна быть саморегулируемой, самонаполняемой", — сказал председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанцев.

Повышать пенсионный возраст планируют постепенно. В законопроекте, который сейчас активно обсуждают, предусмотрен переходный период. Для мужчин 1959 года рождения и младше он продлится до 2028 года. К этому моменту возраст выхода на пенсию будет увеличен до 65 лет. Для женщин, родившихся в 1964 и позже, введение изменений будет еще более длительным. Планируется, что к 2034 они будут выходить на пенсию в 63 года. Так называемых льготных пенсионеров грядущие изменения в законодательстве затронут лишь отчасти — или не затронут вовсе.

Максим Топилин. "Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, например, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех лиц, кто пострадал в результате техногенных аварий. И там есть ряд других категорий", — заявил глава Минтруда