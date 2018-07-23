Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе

В пятницу президент России Владимир Путин наконец-то нарушил свое затянувшееся молчание по поводу повышения пенсионного возраста. Вопрос «чувствительный», сказал он, и ни один из предложенных вариантов ему не нравится, но нужно думать «о перспективе». Окончательные параметры реформы, по его словам, станут понятны после дискуссии: надо опираться на экономические оценки.

Вмешательство Путина считалось шансом на урегулирование пенсионного кризиса, говорит политолог Михаил Виноградов : ждали, что президент выскажется в конце августа — начале сентября, и «досрочная» реакция стала сенсацией. Но слова президента противоречивы: он одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно избежать и что этого избежать нельзя, замечает политолог Аббас Галлямов

Получить пояснения представителя президента Дмитрия Пескова не удалось — он в отпуске. Но опрошенные «Ведомостями» чиновники и эксперты солидарны: трактовать заявление Путина как сигнал к смягчению реформы не стоит. Из слов президента следует, что он поддержал правительство, считает сотрудник аппарата Белого дома, да и принятие законопроекта в первом чтении говорит о том, что реформа пока будет идти по правительственному варианту.

Реформу смягчат — так положено по жанру, но сейчас обсуждаются только незначительные послабления: сохранение пенсионного возраста матерям с 3–4 детьми, снижение на пару лет стажа, дающего право выйти на пенсию на два года раньше (предлагается 45 и 40 лет для мужчин и женщин соответственно), говорит эксперт, знакомый с ходом обсуждения в правительстве. Судя по всему, закон примут с небольшими смягчениями, о которых пойдет торг с Минфином , считает еще один чиновник. Более серьезных послаблений Минфин не захочет, поскольку в таком случае бюджет может не потянуть уже обещанную прибавку к пенсии в 1000 руб., продолжает он: это возможно только при жестком варианте реформы. Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1000 руб. ежегодно будет обеспечена как раз при поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно начиная с 2019 г., подтвердил представитель Минтруда

В правительстве более мягкий вариант реформы пока не обсуждается, говорит федеральный чиновник. Свою версию законопроекта правительство внесло, лаконична представитель премьера Наталья Тимакова . Представитель социального вице-премьера Татьяны Голиковой не ответил в выходные на вопросы «Ведомостей», а Минфина — переадресовал к Минтруду.

Увеличивать пенсии на 1000 руб. ежегодно обещал премьер Дмитрий Медведев . По словам министра труда Максима Топилина, в последние годы пенсии индексировались менее чем на 500 руб., а при повышении возраста средняя пенсия к 2024 г. достигнет 20 000 руб. (цитата по Reuters ).

По данным Росстата, в 2017 г. средняя назначенная пенсия составила 13 304 руб., или 34% от начисленной зарплаты.

Даже при предложенных правительством параметрах реформы для индексации пенсий на 1000 руб. придется увеличивать пенсионный трансферт из федерального бюджета в 2019–2020 гг., замечает эксперт, участвующий в обсуждении реформы. Во внесенных Минфином в Госдуму «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг.» трансферт на обязательное пенсионное страхование в следующем году увеличен до 1,106 трлн руб. с запланированных ранее 641 млрд руб. Но указывается, что министерство «перераспределило средства» между трансфертами, поэтому на сколько реально увеличатся вливания в ПФР , пока сказать сложно.

Эффект от реформы для бюджета будет снижен всплеском обращений за пенсиями по инвалидности, предупреждает чиновник, знакомый с обсуждением реформы. Правительство такого всплеска не ждет, отмечает представитель Минтруда: в предпенсионном и раннем пенсионном возрасте доля инвалидов лишь начинает расти, а значительно увеличивается уже среди людей 70 лет и старше. Но, как правило, после принятия законов, влияющих на социальную защиту, доля инвалидов пенсионного возраста возрастает, указывали эксперты РАНХиГС

Из-за того что четверть населения России — пенсионеры, сложно гарантировать им высокий уровень жизни, писали экономисты Альфа-банка : годовые расходы Пенсионного фонда — примерно 8% ВВП, как и в среднем по миру, но пенсионные доходы россиян составляют всего 34% от допенсионных против 54% в мире. Прибавка обеспечит пенсионерам рост реальных доходов приблизительно на 3,5% — «чувствительно, но не кардинально», замечает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова . Зато оказаться за чертой бедности могут несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии, считает она: если не принять дополнительных мер, например увеличения пособия по безработице, количество бедных после повышения пенсионного возраста будет расти на 100 000 человек в год.

Агрессивно повышать пенсии сегодняшним пенсионерам за счет повышения возраста не самое рациональное решение, хотя, возможно, это и единственный понятный населению аргумент в пользу реформы, полагает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин . Все-таки основные пострадавшие от повышения — те, кого оно непосредственно затронет, их и нужно в первую очередь поощрять, продолжает он.

Ситуация после заявления Путина сложилась двусмысленная, говорит Виноградов: накал страстей не снят, элиты дезориентированы, ни сторонники, ни противники пенсионной реформы не усилили свои позиции. В любом случае заявление Путина подстегнет рост протестных настроений, считает Галлямов: люди почувствуют, что судьба реформы еще не решена, борьба имеет смысл. Властям будет сложнее мобилизовать лидеров общественного мнения в поддержку реформы, продолжает он, те смогут отказываться со словами: «Я согласен с президентом, и реформа мне тоже не нравится».