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Правительство внесло в парламент законопроект о снижении ипотеки
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Правительство внесло в парламент законопроект о снижении ипотеки 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен правительственный законопроект о включении в ипотечное покрытие облигаций прав требования, которые обеспеченны залогом прав участия в долевом строительстве.
Информация об этом размещена на сайте кабмина.
Изменения, предусмотренные законопроектом, дадут банкам возможность наращивать объемы и снижать ставки по ипотеке, благодаря получению доступа к быстрому рефинансированию кредитов, которые были предоставлены на покупку жилья в новостройке.
Правительство одобрило этот документ неделю назад — 28 июня.
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