Правительство внесло в парламент законопроект о снижении ипотеки

Госдуму внесен правительственный законопроект о включении в ипотечное покрытие облигаций прав требования, которые обеспеченны залогом прав участия в долевом строительстве.

Информация об этом размещена на сайте кабмина.

Изменения, предусмотренные законопроектом, дадут банкам возможность наращивать объемы и снижать ставки по ипотеке, благодаря получению доступа к быстрому рефинансированию кредитов, которые были предоставлены на покупку жилья в новостройке.

Правительство одобрило этот документ неделю назад — 28 июня.