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Госдума отклонила законопроект о повышении возраста покупателей алкоголя
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Госдума отклонила законопроект о повышении возраста покупателей алкоголя 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, повышающий с 18 до 21 года возраст покупателей алкогольной продукции в РФ
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