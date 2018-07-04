Россиянам угрожают выселением из отелей

Клиенты «Натали Турс» в Турции пожаловались на угрозы выселения из отелей

Российские туристы, купившие туры в Турцию у туроператора "Натали Турс", жалуются на угрозы выселения из отелей со стороны местных принимающих компаний, заявил РИА Новости представитель генерального консульства РФ Анталье в среду.

Как заявил ранее гендиректор "Натали Турс" Владимир Воробьев , туроператор пока не может отправлять туристов за рубеж, вынужден аннулировать туры и в среду определится с дальнейшими действиями.

"В генконсульство поступают звонки от наших туристов, которые обеспокоены ситуацией с "Натали Турс", клиентами которой они являются. Есть и единичные обращения от наших граждан в связи с требованиями к ним со стороны турецких принимающих компаний оплатить проживание в отелях либо покинуть их. Данные обращения мы направляем в Ростуризм для принятия соответствующих мер по отношению к "Натали Турс", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дипмиссия находится в контакте с принимающими компаниями, чтобы не допустить выселения российских туристов из отелей.

Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы "Натали Турс" был одним из крупнейших российских туристических операторов, его основным направлением являлась Испания

В конце июня 2018 года ассоциация "Турпомощь" сообщила, что к ней стали поступать звонки с вопросами о ряде компаний, действующих под брендом "Натали". Тогда же президент оператора Владимир Воробьев обсудил с директором "Турпомощи" Александром Осауленко вопросы финансовой устойчивости "Натали Турс" и заверил, что компания намерена и дальше исполнять свои обязательства.