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Россиянам угрожают выселением из отелей
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Клиенты «Натали Турс» в Турции пожаловались на угрозы выселения из отелей 

РИА Новости 1 час назад
Российские туристы, купившие туры в Турцию у туроператора "Натали Турс", жалуются на угрозы выселения из отелей со стороны местных принимающих компаний, заявил РИА Новости представитель генерального консульства РФ в Анталье в среду.
Как заявил ранее гендиректор "Натали Турс" Владимир Воробьев, туроператор пока не может отправлять туристов за рубеж, вынужден аннулировать туры и в среду определится с дальнейшими действиями.
"В генконсульство поступают звонки от наших туристов, которые обеспокоены ситуацией с "Натали Турс", клиентами которой они являются. Есть и единичные обращения от наших граждан в связи с требованиями к ним со стороны турецких принимающих компаний оплатить проживание в отелях либо покинуть их. Данные обращения мы направляем в Ростуризм для принятия соответствующих мер по отношению к "Натали Турс", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дипмиссия находится в контакте с принимающими компаниями, чтобы не допустить выселения российских туристов из отелей.
Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы "Натали Турс" был одним из крупнейших российских туристических операторов, его основным направлением являлась Испания.
В конце июня 2018 года ассоциация "Турпомощь" сообщила, что к ней стали поступать звонки с вопросами о ряде компаний, действующих под брендом "Натали". Тогда же президент оператора Владимир Воробьев обсудил с директором "Турпомощи" Александром Осауленко вопросы финансовой устойчивости "Натали Турс" и заверил, что компания намерена и дальше исполнять свои обязательства.
Вместе с тем структура "Натали Турс", компания "Панорама тур", с 30 июня прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения программ.
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