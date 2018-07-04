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Многодетные семьи могут освободить от налога на имущество физлиц
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Многодетные семьи могут освободить от налога на имущество физлиц 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект, освобождающий многодетные семьи от налога на имущество физических лиц. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Автором инициативы стала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время в России отсутствует единая система федеральных нормативных правовых актов, направленных на государственную поддержку многодетных семей. В частности, Налоговый кодекс не предусматривает налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц в отношении данной категории граждан.
Автор законопроекта указывает на то, что в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки. Реальная поддержка семей с детьми, в том числе налоговая, должна стать одним из приоритетов государственной политики и работы законодателей.
Документом предлагается предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц. В этих целях предлагается дополнить статью 407 Налогового кодекса соответствующими положениями. Таким образом, в результате принятия законопроекта более полутора миллионов многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, подчёркивает автор инициативы.
Ранее сообщалось, что статус многодетных семей закрепят на федеральном уровне. Соответствующий законопроект позволит многодетным семьям претендовать на определённый набор преференций и льгот вне зависимости от региона проживания.
Президент России Владимир Путин также поручил Правительству обеспечить для многодетных семей ставку по ипотеке 6%. Срок исполнения поручения — 15 июля 2018 года.
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