Крупный туроператор аннулировал все туры

«Натали Турс» аннулирует туры

Глава оператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компании придется аннулировать туры, которые были подтверждены ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Воробьева, из-за появившейся информации о проблемах «Натали Турс» туроператор не может выполнять обязательство перед партнерами. В итоге партнеры начали отключать компанию от обслуживания. Аннуляция туров стала единственным выходом, отметил Воробьев.

Он заявил, что компания не сможет отправлять туристов в ближайшее время. Воробьев пообещал принять решение о дальнейших действиях в течение дня.

С 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные рейсы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь Анталью и Ираклион. В начале июля Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.