Крупный туроператор аннулировал все туры

Глава оператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что компании придется аннулировать туры, которые были подтверждены ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Воробьева, из-за появившейся информации о проблемах «Натали Турс» туроператор не может выполнять обязательство перед партнерами. В итоге партнеры начали отключать компанию от обслуживания. Аннуляция туров стала единственным выходом, отметил Воробьев.
Он заявил, что компания не сможет отправлять туристов в ближайшее время. Воробьев пообещал принять решение о дальнейших действиях в течение дня.
С 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные рейсы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. В начале июля Воробьев рассказал, что из-за «финансовых разногласий» испанский партнер оператора W2Meet остановил сотрудничество и приступил к аннуляции заказов.
Сообщалось, что отели в Испании, Турции, Италии и Греции отменили брони клиентов «Натали Турс» из-за отсутствия оплаты.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в июле оплаченными турами не смогут воспользоваться 1,5 тысячи клиентов компании.