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Порядка 13 тыс. руб выделят семьям, воспитывающим детей‑инвалидов в Подмосковье
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Порядка 13 тыс. руб выделят семьям, воспитывающим детей‑инвалидов в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Дополнительные средства социальной поддержки выплатят подмосковным семьям детей-инвалидов в период обучения ребенка, средства выделят на покупку еды и одежды, сумма составит чуть более 13 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды для посещения занятий будет составлять 13 020 рублей», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Меру социальной поддержки установили семьям со средним доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.
В Подмосковье проживает более трех тысяч детей-инвалидов, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях Московской области, эти семьи имеют средний доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.
Региональному министерству в 2018 году выделили более 38 миллионов рублей на реализацию соцподдержки таким семьям.
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