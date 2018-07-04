Порядка 13 тыс. руб выделят семьям, воспитывающим детей‑инвалидов в Подмосковье

Дополнительные средства социальной поддержки выплатят подмосковным семьям детей-инвалидов в период обучения ребенка, средства выделят на покупку еды и одежды, сумма составит чуть более 13 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области

«Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды для посещения занятий будет составлять 13 020 рублей», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская

Меру социальной поддержки установили семьям со средним доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.

В Подмосковье проживает более трех тысяч детей-инвалидов, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях Московской области, эти семьи имеют средний доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения.

Региональному министерству в 2018 году выделили более 38 миллионов рублей на реализацию соцподдержки таким семьям.