Путин сократил расходы на пенсии

Согласно новым поправкам, доходы фонда в 2018 году сократятся на 66,8 миллиарда рублей и составят 8,266 триллиона рублей. При этом расходы, наоборот, увеличатся на 92,1 миллиарда рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 года, и составят 8,532 триллиона рублей.

Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей — на 158,9 миллиарда рублей выше предыдущего прогноза. Компенсировать его планируется за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете фонда в результате неполного их использования в 2017 году.