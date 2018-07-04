Ещё
Россиян больше интересует ЧМ-2018, чем пенсионная реформа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян больше интересует ЧМ-2018, чем пенсионная реформа 

BFM.RU 4 июля 2018
Россияне больше интересуются футболом, чем повышением пенсионного возраста. Самым ярким событием последних четырех недель для 56% граждан, опрошенных «Левада-центром» (признан в России иноагентом. — Ред.), стал чемпионат мира по футболу. При этом изменение пенсионного законодательства сочли самым запоминающимся событием 31% опрошенных. Повышение цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты назвали наиболее яркими событиями месяца 13% респондентов.
Опрос проведен 22-26 июня среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах РФ.
BFM.RU: последние новости
ФНС успокаивает: переводы с карты на карту не будут облагаться налогом. Но так ли уж дым без огня? Госдума официально раскрыла размеры пенсий и зарплат депутатов Путин утвердил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»54
На Украину надвигается катастрофа334
Россию обвинили в попытке переманить Турцию64
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение