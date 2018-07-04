Россиян больше интересует ЧМ-2018, чем пенсионная реформа 

Россияне больше интересуются футболом, чем повышением пенсионного возраста. Самым ярким событием последних четырех недель для 56% граждан, опрошенных «Левада-центром» (признан в России иноагентом. — Ред.), стал чемпионат мира по футболу. При этом изменение пенсионного законодательства сочли самым запоминающимся событием 31% опрошенных. Повышение цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты назвали наиболее яркими событиями месяца 13% респондентов.
Опрос проведен 22-26 июня среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах РФ.