Ещё
Кировская область находится на 74 месте из 85 в рейтинге регионов по благосостоянию семей России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кировская область находится на 74 месте из 85 в рейтинге регионов по благосостоянию семей России 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Эксперты РИА Рейтинг составили список регионов по благосостоянию семей по итогам 2017 года, сообщает newsler.ru.
Согласно рейтингу, Кировская область занимает 74 место из 85 возможных. Рейтинг составлялся по остатку денег в семье с одним и с двумя детьми после минимальных расходов. Данные для расчетов были взяты у Росстата.
Расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из этой суммы суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.
Согласно рейтингу, в Кировской области после минимальных расходов в семье с одним ребенком в семье остается 19 тыс. 887 рублей. В семье с двумя детьми — 10 тыс. 212 рублей.
В тройке лидеров рейтинга находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с одним ребенком в остатке после минимальных расходов остается 130 тыс. 55 рублей, с двумя детьми — 114 тыс. 760 рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ: 122 тыс. 179 рублей в семье с одним ребенком и 100 тыс. 896 рублей — с двумя. Третье место у города Москвы, где после минимальных расходов семья с одним ребенком в остатке имеет 96 тыс. 759 рублей, с двумя — 83 тыс. 26 рублей.
Замыкают рейтинг Республика Дагестан, Псковская область и Кабардино-Балкарская Республика. Причем, в Кабардино-Балкарии семья с двумя детьми после минимальных расходов уходит в минус: оплатив необходимые расходы, семье недостает 1 тыс. 220 рублей.
Фото — sunhome.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Депутаты ЗакСобрания Кировской области поддержали повышение пенсионного возраста В Подосиновском районе женщине пришлось выплачивать долг по кредиту дочери-неплательщицы В Котельниче буду судить организатора «финансовой пирамиды», похитившего более 69 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось33
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ359
Кризис 1998 года может повториться68
Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии264
Россию обвинили в краже названия страны233
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
00:12
Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
Шоу-бизнес
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:43
Сына Тины Тернер нашли мертвым
Шоу-бизнес Другое
02:22
«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики
Новости Москвы
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:34
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение