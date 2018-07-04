Кировская область находится на 74 месте из 85 в рейтинге регионов по благосостоянию семей России

Эксперты РИА Рейтинг составили список регионов по благосостоянию семей по итогам 2017 года, сообщает newsler.ru.

Согласно рейтингу, Кировская область занимает 74 место из 85 возможных. Рейтинг составлялся по остатку денег в семье с одним и с двумя детьми после минимальных расходов. Данные для расчетов были взяты у Росстата

Расчет производился путем сложения средней в регионе номинальной заработной платы двух взрослых человек по итогам года и вычитанием из этой суммы суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

Согласно рейтингу, в Кировской области после минимальных расходов в семье с одним ребенком в семье остается 19 тыс. 887 рублей. В семье с двумя детьми — 10 тыс. 212 рублей.

В тройке лидеров рейтинга находятся Ямало-Ненецкий автономный округ , где у семьи с одним ребенком в остатке после минимальных расходов остается 130 тыс. 55 рублей, с двумя детьми — 114 тыс. 760 рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ : 122 тыс. 179 рублей в семье с одним ребенком и 100 тыс. 896 рублей — с двумя. Третье место у города Москвы , где после минимальных расходов семья с одним ребенком в остатке имеет 96 тыс. 759 рублей, с двумя — 83 тыс. 26 рублей.

Фото — sunhome.ru